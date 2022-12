Perché Grande Fratello Vip 7 non andrà in onda questo sabato 24 dicembre 2022 su Canale 5? È questa la domanda che si pongono i fan e spettatori del reality show che, anche questo sabato sera, speravano di poter vedere i protagonisti del reality nella fascia serale di Canale 5.

L'appuntamento con il GF Vip, però, non ci sarà e al suo posto sarà trasmesso un concerto speciale di Natale che vedrà protagonista i tre tenori de Il Volo.

Salta il Grande Fratello Vip del 24 dicembre 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 non è in programma questo sabato 24 dicembre.

Non ci sarà quindi la doppia puntata settimanale.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini non sarà in onda in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset e salterà così l'appuntamento della Vigilia di Natale.

A differenza di quanto è accaduto nel corso degli ultimi due sabati sera, l'appuntamento con il GF Vip risulta sospeso dal palinsesto di Canale 5 del fine settimane.

Sospesa la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 7

La doppia puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, risulta nuovamente sospesa in prime time, proprio come era accaduto già a metà novembre, quando si scelse di far proseguire la trasmissione solo di lunedì sera.

Questo sabato sera, quindi, alle ore 21:30 ci sarà spazio per il concerto di Natale de Il Volo che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 in questa Vigilia di Natale.

Poi sabato 31 dicembre sarà la volta dello speciale Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci, che sarà in onda in diretta televisiva da Genova.

Di conseguenza, la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 resta confermata solo di lunedì sera e, il prossimo appuntamento, sarà in onda lunedì 26 dicembre a partire dalle ore 21.30 circa.

Lunedì 26 dicembre la nuova diretta serale del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Quella di Santo Stefano sarà una puntata particolarmente attesa dal pubblico dato che, nel corso delle ultime ore, è scoppiata una nuova accesa polemica social contro la concorrente Dana. La neo-arrivata all'interno della casa di Cinecittà ha espresso degli apprezzamenti nei confronti di Vladimir Putin, rivelando che per lei rappresenta il suo prototipo di uomo ideale.

Apprezzamenti che non sono piaciuti per niente al pubblico che segue il reality show, al punto che in tanti hanno ritenuto fuori luogo le parole di Dana e stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di prendere provvedimenti nei suoi confronti.