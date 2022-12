Sono passate poche ore dall'attesissimo annuncio di Amadeus al Tg 1: il conduttore ha svelato l'intero cast di Sanremo 2023 e a colpire è la poca presenza della "quota Amici" tra i Big. L'unico ex allievo del talent-show ad essere stato scelto per la competizione che si terrà dal 7 all'11 febbraio prossimo, è LDA: il figlio di Gigi D'Alessio ha esultato in lacrime sui social network, felicissimo per il traguardo raggiunto. Fuori dal Festival, invece, sono altri amati protagonisti dell'anno scorso come Alex Wyse, Albe e il vincitore Luigi Strangis.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Attorno alle ore 14 di domenica 4 dicembre, Amadeus ha annunciato il cast completo di Sanremo 2023. Su Rai 1 sono stati svelati i nomi dei 22 Big in gara nella prossima edizione del Festival.

Contrariamente agli anni passati, a febbraio ci sarà un solo rappresentante del talent-show di Maria De Filippi sul palco dell'Ariston: si tratta di LDA, il giovane cantautore napoletano che è stato allievo fino a pochi mesi fa e non è neanche arrivato in finale (è stato eliminato a metà serale).

Il giovane, dunque, è l'unico ex di Amici che gareggerà con "mostri sacri" della musica italiana come Giorgia, Ultimo, Anna Oxa, Marco Mengoni, Paola e Chiara, I Cugini di Campagna e molti altri.

Il risentimento del pubblico di Amici

Dopo aver letto la lista dei 22 artisti che dal 7 all'11 febbraio saranno in gara a Sanremo, molti fan di Amici si sono esposti per protestare per l'esclusione di un bel po' di talenti dell'anno scorso.

Amadeus, infatti, ha lasciato fuori dall'elenco dei Big almeno quattro finalisti della passata edizione del talent di Canale 5: avrebbero presentato un brano al direttore artistico, infatti, quasi tutti i cantanti più amati di Amici 21.

LDA, dunque, è stato preferito a: Luigi Strangis (vincitore del programma di Maria De Filippi nella stagione 2021/2022), Albe La Malfa, Alex Wyse (che si dice avesse inviato al conduttore del Festival un inedito cantato in duetto con Sissi Cesana, anche lei ex alunna della trasmissione Mediaset).

Insomma, grandi esclusioni tra i talenti che solo pochi mesi fa sono entrati nel cuore del pubblico con le loro voci: a fare rumore, però, è soprattutto il "no" che Amadeus avrebbe detto a colui che ha vinto la ventunesima edizione a furor di popolo, ovvero il calabrese Luigi.

Il messaggio e le lacrime del talento di Amici

Il cast di Sanremo 2023, dunque, è stato ufficializzato (anche se mancano ancora i nomi degli ospiti, che Amadeus vorrebbe "pescare" soprattutto nel panorama internazionale), e a colpire i curiosi è l'insolita assenza tra i Big di un bel po' di ex allievi di Amici.

Al prossimo Festival, infatti, parteciperà soltanto Luca D'Alessio, meglio conosciuto col nome d'arte LDA.

Il ragazzo ha esultato sui social network con un video nel quale si mostrava in lacrime subito dopo aver scoperto di essere stato scelto per la gara che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio: il napoletano ha ringraziato chi ha sempre creduto in lui, anche Maria De Filippi che un anno fa gli ha dato la possibilità di studiare nella scuola di Amici.

A gioire per il traguardo che ha raggiunto il giovane cantautore, è stato anche papà Gigi, che su Instagram ha scritto: "Le parole non bastano per descrivere la felicità di questo momento".

"Sempre più orgoglioso di te. Sarà un'altra tappa meravigliosa del viaggio che stai facendo. Ti amo, papà", termina così il messaggio che ha commosso tantissimi sostenitori di LDA il 4 dicembre.