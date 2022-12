Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 dicembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sentimenti di Robert per Ariane, sul tradimento di Max, sul ritrovamento di Gerry nel lago, sulla paura di Michael di perdere la licenza medica, sui piani ideati da Werner per smascherare Ariane e su Max che cercherà di compiacere Vanessa.

Michael sospetta di Erik

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Robert spiegherà a Michael che i suoi sentimenti per Ariane sono cambiati nel corso del loro rapimento. In quell'occasione, il Saalfeld era rimasto molto colpito dal lato più fragile della Kalenberg. Dopo aver tradito Vanessa, Max non troverà il coraggio di raccontarle la verità, continuando a mentirle pur di non perderla. Alla fine, il fitness trainer accontenterà la fidanzata quando quest'ultima le farà una richiesta specifica. Gerry verrà a sapere delle bugie del fratello e si arrabbierà con lui. Nel tentativo di calmarsi deciderà di andare a pesca con Alfons. Sarà proprio in quell'occasione che troverà qualcosa di inaspettato al lago.

Michael verrà informato dalla commissione medica che l'udienza per il suo caso si svolgerà da lì a pochi giorni. La notizia metterà il medico in forte agitazione spingendo Rosalie ed Andrè a cercare di rassicurarlo. Più tardi però, quest'ultimo complicherà la situazione di Michael mettendo nuovamente in pericolo la sua carriera lavorativa.

La commissione clinica informerà Michael di essere al corrente della sua iniziativa di curare Andrè nonostante il ritiro della sua licenza medica. Saputo ciò, il medico inizierà a chiedersi chi possa essere la spia che a riferito l'accaduto alla commissione. I suoi sospetti ricadranno subito su Erik per poi cambiare idea.

Cornelia cerca di smascherare Ariane

Cornelia e Werner riusciranno a convincere Erik a pianificare un piano ben studiato per incastrare Ariane e convincere Robert ad aprire gli occhi su di lei. La Kalenberg non cadrà però nella trappola del Vogt. Werner lo verrà a sapere e deciderà di ideare una nuova strategia per smascherare la dark lady a qualsiasi costo. Nel frattempo, Cornelia osserverà da vicino Ariane e si renderà conto che forse la donna non ha cattive intenzioni nei confronti di Robert ma è veramente innamorata di lui. Nel tentativo di dimenticare il tradimento compiuto ai danni della fidanzata, Max scenderà a un compromesso con lei, accettando qualcosa che prima non avrebbe mai fatto.