Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta il magico amore fra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) i protagonisti della diciottesima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 7 gennaio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani ideati da Werner ed Erik per smascherare Ariane, sul desiderio di Max di riconquistare la sua ex fidanzata Vanessa, dalle ricerche svolte dai Sonnbichler per ritrovare Hugo e sull'appuntamento fra Shirin e Henning.

Robert litiga con il padre

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Erik e Werner pianificheranno un piano per cercare di smascherare definitivamente Ariane. Non avendo le prove necessarie per dimostrare che sia stata lei a inscenare il rapimento di Robert, i due uomini decideranno di inserire alcuni messaggi retrodatati nel cellulare della donna. Per mettere in pratica il loro piano, Werner cercherà di intrufolarsi nella stanza di Ariane ma qualcosa non andrà nel verso giusto. Più tardi, Saalfeld racconterà ad Erik il fallimento della sua missione, escogitando con lui una nuova strategia che prevede il trasferimento di Vogt nell'appartamento padronale. Ariane lo verrà a sapere e sarà molto infastidita dal gesto di Erik.

Per questo motivo, chiederà al suo ex di non intromettersi nella sua storia con Robert. Visto che quella era la sua missione a casa dei Saalfeld, Erik cercherà in tutti i modi di non incrociare il più possibile Ariane. Nel frattempo, Robert cercherà di non fare capire ad Ariane di aver litigato col padre a causa sua.

Gerry fa un regalo a Vanessa

Nel tentativo di aiutare l'amico Gerry a cercare l'autore del messaggio nella bottiglia, Alfons troverà in un vecchio libro di prenotazioni del hotel un cliente di nome Hugo, giunto lì vent'anni prima. Hildegard lo verrà a sapere e confesserà al marito di ricordare chi era il vecchio cliente visto che era un suo ammiratore.

La donna, infatti, vorrebbe ricontattarlo ma il marito glielo sconsiglierà. Alla fine, convinta da Vanessa, Hildegard contatterà il suo vecchio ammiratore. Poco dopo, giungerà a casa dei Sonnbichler un pacco senza mittente e Alfons si convincerà che sia stato inviato da Hugo per poi capire che non è così. Per festeggiare l'ingresso del Fursatenhof nei cinquecento migliori hotel del mondo, Ariane organizzerà un aperitivo per tutti i dipendenti. In quell'occasione, Shirin cercherà informazioni su Henning, scoprendo che quest'ultimo ama l'arte e la cultura. Nel tentativo di impressionarlo, la giovane acquisterà dei biglietti per una matinèe di balletto e lo inviterà. Nel corso del loro incontro, Henning intuirà che Shirin non sa nulla di balletto.

Per vendicarsi del fatto che la giovane da piccola lo prendeva sempre in giro, Henning la inviterà al lago e la sfiderà a tuffarsi nell'acqua ghiacciata.

Per cercare di riconquistarla, Max canterà sotto la finestra di Vanessa la canzone che la fece innamorare di lui. Ad uscire da casa Sonnbicher non sarà però la giovane ma un'altra persona. Sentendosi in colpa per aver rivelato alla cognata il tradimento del fratello, Gerry le regalerà un pacchetto benessere, facendole credere che sia un regalo di Max. Intuendo subito che il dono non proviene dal suo ex fidanzato, la giovane lo rifiuterà. A quel punto, Gerry si recherà da Shirin per restituire il voucher e ascolterà una conversazione che gli spezzerà il cuore.