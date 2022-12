Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler di Sturm der Liebe, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 9 a domenica 15 gennaio, raccontano che Thomas, ex capo di Constanze, ostacolerà l'avvocatessa nel trovare un nuovo impiego. Shirin intanto riceverà un invito da Henning, nel frattempo Erik e Werner spereranno che Ariane faccia un passo falso. Ceylan, dopo aver ricevuto i complimenti di Gerry per l'abito che indossa, confesserà al golfista di avere un appuntamento con Henning, mentre Robert inviterà con successo Kalenberg a farsi visitare da Michael.

Il test del sangue della dark lady, infine, darà esito negativo, ovvero nessuno le ha somministrato un farmaco a sua insaputa.

Selina aiuterà Constanze a trovare un nuovo lavoro

Le anticipazioni della soap opera bavarese, riguardo le puntate che andranno in onda dal 9 al 15 gennaio su Rete 4, rivelano che Selina inviterà Constanze che è stata licenziata a svariati colloqui professionali, ma l'ex capo dell'avvocatessa cercherà di fare in modo che quest'ultima non venga assunta.

Rosalie, poco dopo, dirà a Shirin che per le effemeridi quotidiane sull'amore sarà per lei un giorno speciale. Sulle prime, l'inserviente dell'hotel farà un cenno con la mano a Engel ma, quando riceverà l'inaspettato invito da parte di Henning, inizierà a credere un po' di più nelle previsioni astrologiche.

Pensando di essere sfidata dal destino, inoltre, Ceylan opererà una scelta.

Ariane verrà aggredita nella foresta

Erik e Werner sembreranno essere in attesa di un passo falso di Ariane, specialmente notando come la donna ultimamente abbia i nervi parecchio tesi.

La dark lady, successivamente, deciderà di fare una passeggiata solitaria nella foresta quando qualcosa colpirà la sua attenzione, lasciandola oltremodo sorpresa.

Oltre allo sgomento per ciò che vedrà, Kalenberg verrà anche aggredita e, una volta ripresa conoscenza, punterà subito il dito sull'ex fidanzato e sull'anziano albergatore. Peccato, però, che Robert avrà un alibi per i due uomini.

Il test del sangue di Ariane darà esito negativo

Shirin, in occasione dell'appuntamento all'opera col cugino di Maja, appenderà l'abito nella sala del personale e, quando il vestito sarà notato da Gerry, quest'ultimo non ci penserà due volte a complimentarsi con la ragazza.

A quel punto, Ceylan sentirà il dovere di confessare a Richter di avere un appuntamento con Henning ma, al contempo, cercherà di rassicurare il fratello di Max dicendogli che resterà per sempre la sua migliore amica.

La serata tra Henning e Shirin si dimostrerà frizzante ma, ad un certi punto, il ragazzo farà un annuncio che coglierà alla sprovvista l'inserviente.

Gerry, mentre starà pescando con Alfons, troverà il messaggio in una bottiglia indirizzato a Shirin, quindi sceglierà di inviare alla ragazza per la quale ha perso la testa un ulteriore messaggio ponendolo all'interno della bottiglia e mettendo quest'ultima all'interno della fontana.

Ceylan troverà la bottiglia in questione, ma non riuscirà a leggere cosa c'è scritto in quanto l'acqua ha sbiadito le lettere.

Il giovane Saalfeld temerà che Ariane stia perdendo la testa, quindi inviterà la donna a farsi visitare da Michael. Kalenberg accetterà e il dottore le farà un test del sangue, sospettando che sia stata avvelenata, ma il risultato sarà negativo.

La dark lady, infine, deciderà di ricorrere a un'ulteriore misura di sicurezza per difendersi in caso di altri attacchi alla sua persona.