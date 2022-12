Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 dicembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla speranza di Maja di rivedere nuovamente insieme i suoi genitori, sul dolore di Cornelia nel sapere della relazione fra Robert e Ariane, sul tradimento di Max Richter e sul furto di un salame nelle cucine del Furstenhof.

Cornelius sta per lasciare il Furstenhof

Poco dopo il matrimonio fra Maja e Florian, la donna dirà al marito di aver notato una certa intesa fra i suoi genitori nel corso del ricevimento di nozze. Più tardi, la neo sposa deciderà di parlarne anche con Cornelius, il quale le dirà di aver ormai chiuso ormai con la ex moglie e di essere concentrato nel voler portare avanti la propria nuova relazione in Inghilterra. La situazione però si complicherà quando Selina leggerà una parte della biografia del marito, in cui l'uomo parla dei suoi sentimenti. Sconvolta, la donna bacerà il marito, poi giustificherà l'accaduto come un impulso spontaneo.

Intanto Maja e Costanze si confronteranno nel capire se sia giusto consigliare alla madre di riprovarci col padre, visto che quest'ultimo ha sofferto molto per lei.

Poco prima della partenza di Cornelius, Selina lo raggiungerà per fargli una confessione importante.

Werner vuole riconoscere Cornelia

Werner informerà Cornelia di volerla riconoscere ufficialmente come figlia. La notizia risolleverà momentaneamente il morale della donna, che poi però ripiomberà nello sconforto quando incontrerà Ariane e Robert, intuendo che fra di loro potrebbe esserci qualcosa.

Dopo averne avuto la conferma, la donna ripenserà a quando Erik le disse che Ariane voleva utilizzare Robert per impossessarsi dell'hotel.

Intanto Max Richter tradirà Vanessa, trascorrendo la notte con Elsa, la donna conosciuta nel bar del Furstenhof. La mattina seguente, il giovane si pentirà di quanto avvenuto fatto e cercherà di rimediare, allontanandosi dalla donna.

Quest'ultima però non sarà d'accordo e flirterà con lui in pubblico. Più tardi, il giovane confiderà a Michael di aver tradito Vanessa e di non volerle raccontare nulla, perché è innamoratissimo di lei e non vuole perderla. Inoltre, il fitness trainer confiderà il tradimento anche a Gerry, con cui finirà per litigare in maniera molto accesa. Quest'ultimo, infatti, pretenderà che il fratello racconti tutta la verità alla fidanzata. Nel frattempo, la giovane tornerà al Furstenhof per riappacificarsi col fidanzato, confessandogli anche di essere pronta a non avere figli per qualche anno pur di stare con lui.

Andrè non ritroverà un salame in cucina e sospetterà che ad averlo rubato sia stato un membro della sua squadra, pertanto porrà un ultimatum ai suoi colleghi, non ottenendo però il risultato sperato.