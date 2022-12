Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della tv soap di stampo bavarese, creata da Bea Schmidt, per il mese di gennaio anticipano che Robert troverà sul comodino di Ariane una foto incorniciata dell'ex marito ma, nonostante ciò, il giovane albergatore non vorrà saperne di schierarsi contro la dark lady. Gerry, innamorato cotto di Shirin, sarà profondamente deluso dopo che l'inserviente gli rivelerà di essersi invaghita di Henning. Nel frattempo Thomas chiederà a Constanze di consegnare una valigia in Svizzera per lui.

Kalenberg, invece, sverrà durante una passeggiata solitaria nella foresta, così Robert la farà visitare da Michael. Constanze, intanto, verrà licenziata e si affiderà ai legali per riottenere il posto professionale, mentre Shirin e Henning avranno il loro primo appuntamento. Constanze, infine, non gradirà particolarmente l'offerta avanzatale da Christoph di divenire il suo consulente legale ma, complice la poca voglia di lasciare Bichlheim, l'avvocatessa considererà nuovamente tale proposta di lavoro.

Robert non vorrà schierarsi contro Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore per il mese di gennaio rivelano che Erik e Werner proveranno imperterriti a convincere Robert a schierarsi contro Ariane.

Il giovane Saalfeld, però, non vorrà saperne di voltare le spalle all'attuale fidanzata, anche quando troverà nel comodino della stessa una foto che ritrae il suo ex marito.

Shirin, intanto, rivelerà all'amico Gerry di essersi innamorata di Henning, suscitando una grande amarezza nel fratello di Max, il quale è segretamente invaghito dell'inserviente sin da quando l'ha incontrata per la prima volta.

Thomas, il capo di Constanze, arriverà a Bichlheim sponda Fürstenhof al fine di avanzare una proposta non del tutto legittima all'avvocatessa, ovvero chiederà a quest'ultima di trasportare per lui una valigia in Svizzera.

Constanze verrà licenziata

Le trame di Sturm der Liebe per il mese di gennaio svelano che Ariane perderà i sensi durante una solitaria passeggiata nella foresta ma, sebbene la dark lady penserà che i responsabili della sua perdita di sensi sia Erik e Werner, a trovare ai due uomini un alibi sarà Robert.

Alla luce dei fatti, Saalfed junior deciderà di mandare la partner a farsi visitare da Michael.

Dopo aver messo in atto la speciale missione assegnatale da Thomas, Constanze verrà licenziata e si rivolgerà ai legali per riottenere il posto. Al contempo, Christoph le offrirà di divenire una sua legale ma l'avvocatessa non gradirà molto la proposta, preferendo cercare all'estero nuove opportunità, salvo poi ripensarci e rivalutare il lavoro offertale dal padre di Tim.

Henning e Shirin, infine, consumeranno il loro primo appuntamento andando all'opera ma, mentre tutto parrà scorrere liscio come l'olio, un annuncio del ragazzo manderà Ceylan in confusione.