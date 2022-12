Da quando la notizia della fine del suo matrimonio con Savatore Di Carlo è stata resa ufficiale, Teresa Cilia ha cercato di mantenere un filo diretto con i suoi follower. Oltre a condividere momenti della sua nuova quotidianità, l'ex tronista di Uomini e donne ha cercato di spiegare i suoi stati d'animo e come sta affrontando la separazione. Teresa a più riprese ha affermato di essere in ripresa e di sentirsi bene ma che per nulla al mondo sarebbe pronta a tornare sui suoi passi. A dimostrazione del fatto che Salvatore fa ormai parte del passato, la Cilia ha anche fatto modificare il suo anello nuziale che ad oggi è diventato un rosario, simbolo per Teresa della sua scelta di affidarsi a Dio ancora una volta.

La scelta di Teresa sul suo anello nuziale

Pare decisa a dare una svolta definitiva alla sua vita la dolce Teresa. La fine del suo matrimonio con Salvatore, avvenuta per via di presunti tradimenti dell'ex corteggiatore UeD, ha inevitabilmente lasciato un segno nella giovane siciliana che adesso ha ripreso in mano la sua vita, cercando di vedere 'sempre il bicchiere mezzo pieno', come lei stessa ha detto. Infatti, nelle sue recenti Instagram Story, Cilia ha sorpreso i suoi follower spiegando di aver deciso di non tenere più la fede nuziale relegata in un cassetto ma di averle dato un nuovo significato, che magari non tutti condivideranno ma questo non le interessa più di tanto perché è una scelta solo sua.

'La fede mia l'ho fatta sistemare e adesso è un rosario', ha spiegato l'ex tronista che non voleva tenere l'anello conservato ma neanche venderlo per rispetto a quello che c'è stato con l'ormai ex marito. 'Quindi ho deciso di farla mia', ha proseguito la siciliana che ha sottolineato che ovviamente le ricorderà sempre il suo matrimonio ma che al contempo adesso è il segno che si è affidata ancora una volta a Gesù.

Teresa pronta ad andare avanti

'Una scelta mia personale', ha poi aggiunto Teresa che è consapevole che magari qualcuno potrà non condividerla. 'Non bisogna rimanere intrappolati nei ricordi', ha poi terminato Cilia affermando di stare comunque benissimo. E di certo Teresa e Salvatore, che si sono conosciuti negli studi Mediaset del dating show di Maria De Filippi nel 2014 e sono convolati poi a nozze nel 2016, di ricordi ne avranno collezionati parecchi negli anni passati insieme.

Ma è chiara l'intenzione di andare avanti, un'intenzione manifestata per altro anche da Salvatore stesso, 'pizzicato' più volte in compagnia di altre ragazze. I due ex coniugi hanno intrapreso strade differenti, sebbene la separazione sia giunta come un fulmine a ciel sereno per i sostenitori della coppia. Adesso per Teresa e Salvatore non resta che voltare pagina.