Si vivranno attimi di paura durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Le anticipazioni della terza stagione rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) deciderà di togliersi la vita in ospedale, quando capirà di aver perso la fiducia del suo ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra amara, prossime puntate: Zuleyha ricoverata in ospedale

Le trame di Terra amara, delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Zuleyha si renderà protagonista di un folle gesto.

La ragazza verrà ricoverata nella clinica di Cukurova dopo aver ricevuto uno sparo da parte di Mujgan.

Fortunatamente le sue condizioni di salute non desteranno molto la preoccupazione, facendo tirare un sospiro di sollievo anche alla suocera. La signora Yaman si recherà al capezzale della nuora insieme ai nipotini Leyla e Adnan, desiderosi di vedere la madre. Finito l'incontro, la consorte di Demir imporrà a Gulten di aiutarla a farle incontrare Yilmaz. Alla fine il figlioccio di Fekeli raggiungerà l'ospedale, dimostrando di essere molto curioso dalla natura della chiamata.

Yilmaz è il padre di Adnan

Nelle prossime puntate di Terra amara, visibili prossimamente su Canale 5, Yilmaz apprenderà con grande stupore di essere il padre naturale di Adnan. L'uomo non si capaciterà del fatto che la sua ex fiamma abbia mentito per così tanto tempo, di conseguenza avrà intenzione di prendersi cura del bambino da solo, escludendo Demir dalla vita del piccolo.

Zuleyha gli rivelerà che glielo avrebbe detto prima e anche che la rivale Mujgan (Melike İpek Yalova) ha tentato di ucciderla. Una versione alla quale Yilmaz non crederà, infatti tutti non penseranno che la giovane sia stata vittima di un tentato omicidio, crederanno che abbia tentato di togliersi la vita. A ogni modo Yilmaz non sarà disposto a perdonarla per ciò che gli ha fatto e Zuleyha ci rimarrà così male da pensare a un gesto estremo.

La nuora di Hunkar si getta dal balcone per essere stata ripudiata dall'ex fidanzato

Dopo essere stata ripudiata del suo ex fidanzato, Zuleyha si butterà giù dal balcone della clinica. Fortunatamente Yilmaz riuscirà ad afferrarla, evitando così una tragedia. Una scena agghiacciante che verrà notata sia da Demir che da Mujgan.

Zuleyha, a questo punto, cercherà di minimizzare l'accaduto con suo marito, rivelandogli di aver avuto solamente un violento capogiro e di essere precipitata dal balcone per quello. Tesi che sarà avvalorata da Gulten.