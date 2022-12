La serie televisiva di origini turche Terra Amara continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico di Canale 5 dal lunedì al sabato. Nell’episodio in onda il 7 gennaio 2023, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) scoprirà che i sospetti del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), sulla causa dell’incidente stradale di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova), erano fondati. Dopo aver portato dal meccanico la sua automobile, rimarrà sconvolto nell'apprendere che qualcuno ha manomesso i freni.

Trama Terra amara, del 7 gennaio: Zuleyha lascia l’ospedale senza il permesso dei medici

Nella puntata della soap opera che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 14:30, Demir (Murat Ünalmış) e Yilmaz saranno abbastanza preoccupati per l’incidente stradale che ha visto coinvolte Zuleyha e Mujgan. Le due rivali in amore, visto il sovraffollamento dell'ospedale, non avranno altra scelta oltre a quella di condividere la stessa stanza.

Zuleyha non nasconderà il suo dolore quando vedrà il suo ex accudire amorevolmente la dottoressa, per tale ragione chiederà al marito di trovarle una stanza singola. Anche se Yaman si dirà disposto a pagare un paziente dimissionario per convincerlo a lasciare l’ospedale in anticipo, Zuleyha sempre più insofferente, così se ne andrà via dalla struttura senza il permesso dei medici.

Demir si rifiuta di aiutare l’amico Cengaver, Altun assicura a Mujgan di aver smesso di amare Yilmaz

In seguito Akkaya verrà a conoscenza che la sua vettura è stata manomessa. Cengaver (Kadim Yaşar) indebitato fino al collo, chiederà a Demir di restituirgli il denaro che aveva investito nel caseificio. Quando Yaman si rifiuterà di aiutarlo, Nihal (Ebru Aytemur) gli proporrà di vendere l’oro della sua dote.

Fekeli farà sapere ai suoi uomini cosa è accaduto all’automobile del suo figlioccio, mentre Zuleyha tranquillizzerà Mujgan: l'assicurerà di aver smesso di provare dei sentimenti per il suo ex Yilmaz, augurando a entrambi di essere felici insieme. A questo punto Altun confesserà il suo amore al marito Demir, che penserà si tratti solo di una riconoscenza per averla supportata durante il ricovero in ospedale.

Intanto Yilmaz verrà apprezzato parecchio dagli uomini d’affari del paese, grazie ai suoi piani per l’esportazione delle arance in Europa. Aanche Demir avrà una soddisfazione: diventerà il nuovo presidente della squadra di calcio di Cukurova.