Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, che racconta il tormentato e doloroso amore fra Zuleyha Yaman (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 al 10 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle macchinazioni di Gaffur, sulle condizioni di salute di Adnan, sul piano ideato da Hunkar per liberare Demir, sulla scarcerazione di quest'ultimo e sulla rabbia di Yilmaz per l'aiuto offerto da Fekeli al suo rivale.

Hunkar si accorda con Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Gaffur cercherà di approfittare dell'assenza di Demir per migliorare la sua posizione alla tenuta. Anche Zuleyha approfitterà dell'assenza del marito per andare a cercare il dottor Sabahattin, ma assisterà ad un quadretto famigliare che finirà per spezzarle il cuore. Più tardi, Adnan avrà la febbre alta e la madre lo porterà all'ospedale. Non trovando la nuora e il nipote, Hunkar si convincerà che Zuleyha sia scappata e si stia nascondendo a casa di Fekeli. Più tardi, Zuleyha rientrerà alla villa e confesserà alla suocera di sentirsi prigioniera in casa sua ma di non volersene andare perché Demir è affezionato ad Adnan.

Concluso il confronto con la nuora, Hunkar incontrerà Fekeli che le racconterà di quando ha ucciso suo marito a motivo del fatto che fosse innamorato di lei. Saputo ciò, la donna cercherà di convincere il procuratore a scarcerare il figlio perché è innocente, non riuscendoci. Per questo motivo, la donna manderà a chiamare l'avvocato Hayati per proporre a Gaffur di prendersi la colpa al posto di Demir in cambio di un ambito terreno a Karacali.

Yilmaz attratto dalla dottoressa Mujgan

Saniye consiglierà all'amato di accettare anche se sarà costretto a farsi due anni di carcere. L'uomo sarà molto titubante ma alla fine accetterà. Demir verrà a sapere dell'accordo ideato dalla madre e rifiuterà di passare per codardo facendo accusare un altro al suo posto. In questo modo il sogno di Saniye di diventare ricca svanirà.

Fekeli e Yilmaz inviteranno a cena Mujgan e quest'ultimo rimarrà molto affascinato dalla personalità del medico. Sapendo che Demir è innocente, Fekeli lo aiuterà nella sua scarcerazione. Ritornato a casa, quest'ultimo litigherà con Hunkar perché la madre lo ha creduto un assassino. Per questo motivo, si trasferirà in albergo con Zuleyha, Adnan e Nimet. Yilmaz verrà a sapere della scarcerazione del rivale e si arrabbierà con Fekeli perché, secondo lui, un uomo cattivo come Demir merita di rimanere in carcere.