Le avventure della soap opera turca Terra amara proseguono con la propria messa in onda italiana. Nella puntata che sarà in programmazione su Canale 5 lunedì 12 dicembre 2022, al centro della scena ci sarà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che troverà il modo di farsi perdonare dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) porgendogli le sue scuse, dopo averlo attaccato per aver fatto scagionare Demir Yaman.

Trama Terra amara, del 12/12: Yilmaz e Mujgan approfondiscono la loro conoscenza

Nel corso del 76° episodio, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset questo lunedì 12 dicembre, Yilmaz approfondirà la conoscenza di Mujgan (Melike İpek Yalova), a cui si è avvicinato dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con l’ex fidanzata Zuleyha (Hilal Altınbilek).

La dottoressa e Akkaya cercheranno di scoprire quali siano state le rispettive esperienze trascorse in passato, in modo da conoscersi meglio.

Fekeli riceve le scuse dal figlioccio, Akkaya prende le difese di Demir a sorpresa

Yilmaz grazie alle parole di Mujgan capirà di aver sbagliato ad attaccare il suo padrino Fekeli, in quanto lo aveva ritenuto responsabile di aver fatto tornare libero Demir. Quindi, dopo aver compreso finalmente il suo gesto, il protagonista gli chiederà scusa.

Yilmaz successivamente si schiererà dalla parte del marito di Zuleyha, difendendolo dai pettegolezzi di alcuni imprenditori durante la riunione della camera dell’industria.

Riassunto degli episodi precedenti: Demir scagionato, Yilmaz furioso con Fekeli

Nelle puntate precedenti Zuleyha ha rassicurato Hunkar, dicendole di non voler fuggire dalla tenuta per rimanere al fianco del marito, dopo averlo visto salvare Adnan.

La signora Yaman aveva proposto a Gaffur di costituirsi in cambio di una ricompensa, per far scagionare suo figlio.

Il capomastro aveva accettato l’accordo della padrona, facendo i conti con il netto rifiuto di Demir. A sorpresa quest’ultimo è però tornato in libertà grazie a Fekeli. Appena tornato a casa, Yaman si è arrabbiato con la madre per non aver creduto alla sua innocenza: dopo il litigio l’uomo si è trasferito in un albergo con Zuleyha, Adnan e la bambinaia Nimet.

Yilmaz e Fekeli invece hanno invitato Mujgan a cena: il protagonista non è rimasto indifferente alla dottoressa. Infine Akkaya si era infuriato con il padrino, per aver fatto tornare a piede libero il loro nemico.