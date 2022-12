Le anticipazioni di Terra Amara relative agli episodi in onda su Canale 5 nei pomeriggi di lunedì 5 e di martedì 6 dicembre 2022, vedranno Hunkar chiedere scusa a Fekeli dopo aver scoperto la verità sulla morte di Adnan. La donna inoltre, si confronterà con Zuleyha, la quale la rassicurerà sul fatto che non lascerà Demir, visto che sarà riconoscente al marito per aver salvato il piccolo Adnan dalla frana.

Hunkar scopre che i testimoni dichiararono il falso sulla morte di Adnan

Terra amara prosegue con la propria messa in onda anche lunedì 5 dicembre.

Mentre Demir si ritroverà dietro le sbarre con l'accusa di aver ucciso Sait, la madre Hunkar cercherà in tutti i modi di far liberare il figlio. La donna inoltre, verrà a sapere qualcosa riguardante la morte del marito Adnan, avvenuta vent'anni prima. Scoprirà infatti che Alk Riza rilasciò falsa testimonianza, facendo condannare Fekeli. Pertanto Hunkar vorrà parlare con il vecchio boss per sapere direttamente da lui come siano andate le cose.

Proprio nel faccia a faccia tra Hunkar e Fekeli, verrà fuori la verità su cosa era successo circa vent'anni prima. Il padrino di Yilmaz, racconterà alla donna che quella notte Adnan gli chiese di incontrarlo per intimargli di andarsene con la sua famiglia.

Di fronte al rifiuto di Fekeli, scoppiò una lite tra i due uomini. Adnan gli puntò una pistola e, solo a quel punto, il vecchio boss fece altrettanto, sparandogli e ferendolo a morte. Sarà così che Hunkar chiederà scusa a Fekeli.

Nel frattempo, il piccolo Adnan verrà portato in ospedale perché febbricitante. Hunkar, tornata alla Villa, non trovando la nuora, penserà che sia fuggita con il bambino.

Solo in seguito scoprirà di essersi sbagliata.

Faccia a faccia tra Zuleyha e la suocera: trama del 6 dicembre

Nel corso dell'episodio in onda martedì 6 dicembre, Fekeli ricorderà con Hunkar i tempi in cui erano fidanzati. Sono passati molti anni ma il vecchio boss sembrerà nutrire ancora dei forti sentimenti per Hunkar.

Quest'ultima intanto, andrà a parlare con il pubblico ministero per cercare di far scarcerare Demir.

Purtroppo per lei, il magistrato sarà intransigente e le dirà che Demir dovrà restare in carcere sulla base di prove e testimonianze.

Sempre Hunkar avrà un faccia a faccia anche con la nuora Zuleyha. Altun sarà esasperata e le dirà di non aver intenzione di fuggire dalla tenuta con il figlioletto. Zukeyha sarà infatti riconoscente a Demir per il fatto di aver rischiato la sua vita pur di salvare Adnan. Dunque i timori di Hunkar su una sua possibile fuga saranno infondati.