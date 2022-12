Continua la lotta tra i due rivali Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara in programmazione su Canale 5.

L’ex di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) in preda alla furia per aver scoperto che il suo nemico ha commissionato l’assassinio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), sarà pronto a farlo fuori con le sue stesse mani. Quest’ultimo però verrà colto da un malore improvviso al cuore.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir disposto a far ricongiungere Zuleyha e Adnan a una condizione

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Demir allontanerà ancora una volta il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) dalla madre Zuleyha.

Tutto comincerà quando quest’ultima si scaglierà contro il marito, colpevole di aver provocato un incidente a lei e alla dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) con l’automobile di Yilmaz, avendola sabotata. La protagonista, dopo essere scappata dalla tenuta con il figlio, si rivolgerà ad Akkaya, che verrà colpito da uno sparo alla schiena da parte di Yaman. A questo punto quest’ultimo punirà la moglie, consentendole di vedere il figlio soltanto in sua presenza.

Dopo aver tentato il suicidio, Zuleyha ribadirà al consorte di non essere il vero padre di Adnan. Ci sarà uno spiraglio di luce per la fanciulla: Demir le dirà che potrà ricongiungersi con il suo bambino soltanto quando il suo ex sposerà Mujgan.

Akkaya deciso a vendicarsi di Yaman, Fekeli colto da un malore improvviso

Successivamente un uomo al comando di polizia dichiarerà di aver attentato alla vita di Fekeli e Hünkar (Vahide Perçin) su ordine di Demir.

Cengaver (Kadim Yaşar) approfitterà dell’occasione per vendicarsi di Yaman, per aver accusato sua moglie Nihal (Ebru Aytemur) di aver spifferato che Zuleyha e Akkaya hanno avuto una storia d’amore: in particolare Cengaver venderà a Yilmaz le azioni della società che doveva aprire con Yaman, dopodiché gli rivelerà che Fekeli ha rischiato la vita per commissione del suo ex amico.

Anche se Mujgan farà di tutto per fargli cambiare idea, Akkaya sarà deciso a eliminare Demir. Nello stesso istante Fekeli avrà un attacco cardiaco, quindi Çetin Ciğerci (Aras Şenol) si recherà in fretta da Yilmaz: quest’ultimo non rimarrà altra scelta che desistere dai propri intenti bellicosi, per soccorrere il suo padrino.

Dagli spoiler però si evince che l’ex fidanzato di Zuleyha, sarà ancora intenzionato a farla pagare al suo rivale.