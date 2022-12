Continua a essere piena di sorprese la soap opera di origini turche Terra Amara. Nel corso dei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, Zuleyha dirà a Yilmaz di essere il padre di Adnan e lo farà tramite una lettera, di cui però non riceverà una risposta. Quando avrà l'opportunità di avere un confronto con il suo ex, a sorpresa lui avrà una durissima reazione e non le darà modo di parlare, rifiutandosi di ascoltare ciò che avrà da dirgli.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha si domanda perché Yilmaz non abbia risposto alla sua missiva

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek), prima di tentare il suicidio, chiederà con una lettera a Yilmaz (Uğur Güneş) di prendersi cura di Adnan (Ömer Fethi Canpolat)quando lei non ci sarà più, svelandogli che è loro figlio.

La missiva verrà spedita da Gulten (Selin Genç) su ordine di Altun, ma purtroppo finirà nelle mani della figlia della domestica Nazire (Teksin Pircanli), che si dimenticherà di consegnarla al destinatario. Zuleyha verrà salvata da Hunkar dal tentato suicidio, ma vista la situazione la spedirà in manicomio. Verrà messa in salvo dal marito Demir (Murat Ünalmış), che non ci penserà due volte a farla tornare a casa.

A questo punto la protagonista della Serie TV inizierà a chiedersi per quale motivo non abbia ricevuto nessuna risposta da Yilmaz e sarà sempre più turbata quando Gulten le confermerà di aver fatto arrivare la lettera a destinazione.

Demir consente alla moglie di vedere il figlio solo in sua presenza, Yilmaz invita la sua ex ad accettare la sua storia con Mujgan

Altun deciderà di chiedere delucidazioni direttamente al suo ex fidanzato, approfittando di una serata in cui lui e suo marito verranno premiati per la loro attività imprenditoriale a Cukurova. Zuleyha, stanca del fatto che Demir le consentirà di vedere suo figlio Adnan soltanto in sua presenza, lo accompagnerà all'evento con la certezza di poter avere un confronto con Akkaya.

La fanciulla, anche se non sarà per niente contenta quando vedrà il vero padre di suo figlio in compagnia di Müjgan (Melike İpek Yalova), farà il possibile per rimanere da sola con lui.

Purtroppo Yilmaz si rifiuterà di parlare con la moglie del suo nemico, invitandola ad accettare la sua relazione sentimentale con la dottoressa Hekimoğlu. L’arrivo di quest’ultima in bagno peggiorerà la situazione e Zuleyha non potrà che lasciarsi andare a un pianto disperato per non essere riuscita nel suo intento.