La soap opera Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche nel periodo natalizio.

Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo nelle prossime settimane, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dovrà guardarsi le spalle dalla nuova nemica Behice (Esra Dermancıoğlu), la zia di Mujgan, che cercherà di farla fuori con le sue stesse mani.

Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) invece sarà vittima di un incidente stradale, proprio dopo essere riuscito a ricongiungersi con la sua ex fidanzata.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha rischia la vita a seguito di un malore

Nei nuovi episodi della soap opera, Zuleyha si troverà in una brutta situazione dopo essere stata segregata in un bosco dal perfido Demir (Murat Ünalmış). Dopo aver attentato alla vita del marito, seppur per legittima difesa, la fanciulla finirà dietro le sbarre del carcere.

Poi a un certo punto Altun verrà portata d’urgenza in infermeria a causa di un malore improvviso, mentre si troverà in compagnia di altre detenute: Yilmaz sbaglierà a sospettare che il suo rivale Yaman abbia avvelenato la moglie, poiché si tratterà di un’intossicazione accidentale.

A questo punto Mujgan non nasconderà alla zia Behice di aver augurato la morte a Zuleyha, pur di non vederla più felice al fianco di Akkaya: la new entry non perderà tempo per esaudire il desiderio della nipote, tentando di uccidere Altun con una siringa dopo essere riuscita a entrare in prigione.

Ma quest’ultima bloccherà Behice chiedendo aiuto e costringendo la stessa a darsi alla fuga. Alla versione di Zuleyha purtroppo crederà solamente la suocera Hunkar (Vahide Perçin).

Yilmaz perde la vita dopo aver appreso di essere il vero padre di Adnan

Sempre dagli spoiler turchi, si evince che la fortuna sembrerà essere dalla parte dei due protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Nello specifico la dottoressa Mujgan e Demir decideranno di lasciare liberi di amarsi i genitori di Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

A questo punto Akkaya e Altun inizieranno a fantasticare sul loro futuro insieme lontano da Cukurova, ma un nuovo ostacolo sarà dietro l’angolo. Yilmaz avrà un grave incidente stradale, che avverrà dopo che apprenderà di essere il vero padre di Adnan tramite una telefonata.

Akkaya morirà tra le braccia di Zuleyha, a seguito di un intervento chirurgico urgente: prima di spirare, Yilmaz farà in tempo a dichiarare tutto il suo amore alla sua amata, chiedendole di prendersi cura del figlio.