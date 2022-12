Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hunkar perderà la vita. Le anticipazioni della soap turca rivelano Behice pugnalerà a morte Hunkar. Quando Demir troverà il corpo della madre privo di vita, e riverso a terra, sarà straziato dal dolore e si lascerà andare a un grido disperato. Successivamente il marito di Zuleyha scoprirà che è stata la zia di Mujgan a togliere la vita a sua mamma e vorrà vendicarsi: punterà l'arma da fuoco contro l'assassina, ma Behice si getterà da un dirupo e si suiciderà, prima che Demir possa compiere la sua vendetta.

Terra Amara, trame: Behice uccide Hunkar

Brutte notizie per una delle protagoniste principali di Terra Amara. Le anticipazioni turche della soap rivelano che, nelle prossime puntate, Hunkar perderà la vita. La morte della signora Yaman sarà violenta e avverrà per mano della zia di Mujgan.

La suocera di Zuleyha avrà un confronto con Behice, che improvvisamente tirerà fuori dalla sua borsetta un pugnale. Quando la mamma di Demir sarà in procinto di andare via, la nemica chiamerà la rivale e proprio mentre si girerà per lei non ci sarà nulla da fare, perché la zia di Mujgan infilzerà il coltello nel ventre della signora Yaman, che morirà in pochi istanti.

Terra Amara, prossime puntate: Demir trova il corpo senza vita di Hunkar ed è disperato

Demir e alcuni suoi collaboratori si metteranno alla ricerca di Hunkar. Sarà proprio lui a trovare la madre in un campo priva di vita.

Sarà così che la suocera di Zuleyha uscirà di scena e la sua dipartita porterà scompiglio nelle vite dei protagonisti della soap turca.

Le anticipazioni rivelano che Demir, nel momento in cui vedrà sua mamma, urlerà per il dolore e sarà sconvolto. Anche Gaffur sarà presente al ritrovamento del corpo e sarà scosso per la morte della sua padrona.

Terra Amara, prossimi episodi: Demir vuole uccidere l'assassina di Hunkar, ma Behice si toglie la vita

Dopo qualche tempo, Behice verrà scoperta e messa con le spalle al muro.

Fekeli, che stava per convolare a nozze con Hunkar prima del suo decesso, avrà un confronto con l'assassina della sua amata. In quell'occasione sarà presente anche la dottoressa Mujgan. Anche Demir arriverà sul posto, pieno di rabbia, per vendicare l'omicidio di sua mamma. Nel momento in cui Yaman estrarrà l'arma e la punterà contro Behice, la donna si getterà da un dirupo e si toglierà la vita. Alla scena assisteranno anche Sermin e Zuleyha.