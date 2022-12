Nelle future puntate di Terra Amara la morte di Yilmaz sconvolgerà Zuleyha. Le anticipazioni della soap turca, infatti, rivelano che Akkaya perderà la vita in un incidente e, per un caso, Zuleyha e Demir assisteranno alla scena. Altun sarà disperata e, insieme a suo marito, tenteranno di liberare il ragazzo di Istanbul dalle lamiere e, una volta estratto ancora vivo, ma in gravi condizioni, lo porteranno in ospedale. Purtroppo, per l'imprenditore non ci sarà nulla da fare e Zuleyha sarà distrutta dal dolore.

Terra Amara, trame: Yilmaz fa un incidente e Zuleyha assiste alla scena

Sono in arrivo brutte notizie per uno dei protagonisti di Terra Amara. Purtroppo, Yilmaz uscirà di scena nelle prossime puntate, perché perderà la vita in un incidente stradale. Nel dettaglio, Akkaya riceverà una telefonata, mentre sarà in ufficio, nella quale verrà informato da Nazire, che suo figlio è caduto ed è stato ricoverato in ospedale. A quel punto, il ragazzo di Istanbul farà una corsa disperata per raggiungere i suoi cari, ma andrà troppo veloce. Per caso, Zuleyha e Demir saranno per strada e noteranno che Yilmaz sbanderà con la sua vettura e si ribalterà con il suo mezzo. A quel punto, i coniugi Yaman correranno per tentare di salvare il ragazzo.

Terra Amara, prossime puntate: Zuleyha e Demir portano Yilmaz in ospedale

Nelle prossime puntate di Terra Amara, pertanto, Zuleyha e Demir faranno una corsa contro il tempo, per salvare la vita a Yilmaz. Altun terrà fra le sue braccia Akkaya, ormai agonizzante, mentre Yaman guiderà l'automobile, tentando di arrivare in ospedale, prima che sia troppo tardi.

Purtroppo, una volta giunti sul posto, le condizioni dell'imprenditore saranno troppo gravi, finché non arriverà la notizia del decesso prematuro del ragazzo di Istanbul. A quel punto, anche i presenti verranno a conoscenza che Yilmaz ha perso la vita e ci saranno scene strazianti fra i protagonisti della soap turca.

Terra Amara, prossimi episodi: Zuleyha è distrutta per il decesso di Yilmaz

Purtroppo, dopo momenti di agonia, Yilmaz perderà la vita in ospedale. A quel punto, Zuleyha sarà distrutta dal dolore e piangerà e griderà per la terribile fine fatta dal papà del piccolo Adnan. Demir, nonostante l'astio nei confronti dell'ex fidanzato di sua moglie, proverà a consolare la consorte. Fekeli verrà informato telefonicamente della morte del suo figliastro e si lascerà andare ad un urlo disperato e Mujgan sarà con suo suocero, mentre arriverà la chiamata e sarà devastata per la perdita del suo amato. Al momento, non è ancora chiaro quando verranno trasmesse in Italia le puntate in cui Yilmaz farà l'incidente, ma potrebbero mancare molti mesi alla messa in onda.