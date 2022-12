Ci saranno tante novità nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma dal 5 al 10 dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya non potrà fare a meno di criticare il padrino, infatti Fekeli farà scagionare Demir, accusato della morte di Sait.

Terra amara, anticipazioni prossimi episodi: Fekeli nota che suo figlioccio è attratto da Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i prossimi episodi in onda su Canale 5, rivelano che Hunkar crederà che Zuleyha si sia nascosta con suo nipote a casa di Fekeli.

Purtroppo la verità sarà ben diversa, visto che la ragazza si è solo recata in ospedale per soccorrere suo figlio con la febbre alta.

Fekeli, nel contempo, confiderà alla signora Yaman la verità sulla notte in cui è deceduto suo marito Adnan. Inoltre l'anziano impresario le dirà che è innamorato di lei fin da quando erano giovani. In seguito la matriarca si recherà dal procuratore, pretendendo la scarcerazione di Demir, ma l'uomo di legge non si lascerà abbindolare, quindi Hunkar sarà costretta a creare un piano con la complicità del suo avvocato. La matrona chiederà a Gaffur di prendersi la colpa della morte di Sait in cambio di un vasto appezzamento di terreno. Yilmaz e Fekeli inviteranno Mujgan a cena e sarà in questa occasione che Ali noterà che suo figlioccio è molto attratto dalla loro invitata.

Hunkar escogita un piano per aiutare Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir soffrirà molto la detenzione, tanto che sua madre cercherà di escogitare un piano approfittandosi di Gaffur. Saniye chiederà al marito di accettare l'offerta, visto che dopo la scarcerazione potrebbero diventare ricchi. Inizialmente, il capomastro apparirà molto restio, ma poi accetterà la proposta della padrona.

Tuttavia Demir non prenderà bene l'iniziativa della madre, visto che non vorrà passare per un codardo. Per questo motivo si infrangerà il sogno di Saniye e Gaffur di diventare ricchi.

Yilmaz ha un confronto con suo padrino per aver dimostrato l'innocenza del rivale

Demir riuscirà a tornare libero grazie alla testimonianza di Fekeli.

Una volta a casa l'imprenditore litigherà furiosamente con sua madre Hunkar, tanto da decidere di andare a vivere in albergo con sua moglie e suo figlio. Gaffur, nel frattempo, cercherà di approfittare della lontananza del padrone per vantarsi della sua posizione. Anche Yilmaz avrà un duro confronto con suo padrino: non tollererà che abbia dimostrato l'innocenza del rivale in merito alla morte di Sait. L'ex meccanico crederà che Yaman jr avrebbe dovuto restare in carcere a scontare i suoi peccati.