Tanti colpi di scena avverranno durante i nuovi episodi di Terra Amara trasmessi a dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Saniye rischierà di scoprire suo marito Gaffur in intimità con Seher, la donna con la quale sta avendo una relazione clandestina.

Terra amara, anticipazioni: il marito di Saniye fa la corte a Seher

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi trasmessi a dicembre su Canale 5 segnalano che la storia tra Gaffur e Seher avrà le ore contate.

Tutto inizierà quando la tata di Adnan inizierà a provocare il capomastro tutte le volte che si troverà da solo.

A tal proposito, Taskin non disdegnerà di farle la corte, vantandosi di essere l'uomo di fiducia scelto dalla famiglia Yaman per risolvere tutti i problemi della fattoria. Ed ecco che il marito di Saniye comincerà a fare alla tata dei preziosi regali. Una situazione che si complicherà sempre di più quando Seher si introdurrà nella camera da letto di Zuleyha. La ragazza si approfitterà dell'assenza della padrona, rinchiusa in un sanatorio dalla suocera Hunkar, per provare i suoi vestiti e abiti preziosi.

Gaffur cede alla passione con la tata di Adnan

Negli episodi di Terra amara, trasmessi nel mese di dicembre in televisione, la mossa di Seher verrà scoperta da Gaffur nel momento in cui noterà la luce della stanza di Zuleyha accesa.

Il capomastro, a questo punto, troverà l'amante con indosso i vestiti della sua padrona, tanto da rimproverarla aspramente. Non contento, Taskin minaccerà di raccontare il fatto alla famiglia Yaman. La tata di Adnan, a questo punto, tenterà di sedurre il marito di Saniye per cercare di convincerlo a tenere la bocca cucita su quanto appena visto.

Purtroppo il caposquadra cederà alla passione, dimostrando di non essersi pentito di aver tradito la moglie. Inoltre, il fratello di Gulten inizierà a scherzare con la sua amante per avergli fatto commettere un peccato.

Saniye rischia di trovare i due amanti in intimità

Nel frattempo, Saniye si preoccuperà per lo strano ritardo di suo marito, tanto da precipitarsi al ranch per capire se ha avuto un incidente.

La domestica, a questo punto, inizierà a girovagare per le stanze dell'immensa villa dei Yaman, finendo per rischiare di trovare suo marito e Seher in intimità. Fortunatamente i due amanti scopriranno la presenza della cognata di Gulten. Per questo motivo, la tata di Adnan si nasconderà in un armadio mentre Gaffur si vestirà in tutta fretta, dimenticandosi però di rifare il letto. Alla fine, Saniye non avrà dubbi su suo marito alla vista delle lenzuola sgualcite, tanto da decidere di rifarlo in quanto non avrà nessun tipo di dubbio sulla sua fedeltà.