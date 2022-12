Ci saranno diversi colpi di scena nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara trasmessi a gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya ucciderà Ercument dopo che il ragazzo abuserà di Gulten.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar non si fida di Ercument

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi trasmessi a gennaio su Canale 5, annunciano che Gulten vivrà dei brutti momenti.

Tutto avrà inizio con l'arrivo di Ercument a Cukurova. Hunkar (Vahide Perçin) non sembrerà fidarsi del nipote, tanto da chiedere al figlio di non dargli troppa confidenza, visto che in passato non l'ha restituito dei soldi che gli ha prestato.

Demir cercherà di tranquillizzare la madre e sarà disposto a tutto pur di non farsi influenzare dal cugino. I dubbi di Hunkar, però, diventeranno ben presto certezze. Ercument non esiterà a chiedere dei soldi a Demir, minacciandolo di raccontare a Zuleyha (Hilal Altınbilek) del suo presunto tradimento con la domestica Seher (Ebru Ünlü). Fortunatamente la matriarca non si farà intimidire dal parente, ma accadrà un colpo di scena.

Il cugino di Demir violenta Gulten

Nei nuovi episodi di Terra amara trasmessi a gennaio su Canale 5, Ercument inizierà a vagare nel bosco dopo aver avuto una forte discussione con Hunkar. Incontrerà Gulten per la strada e con una scusa la convincerà a mostrargli i vari appezzamenti terrieri appartenuti alla famiglia Yaman.

Poi approfitterà di un posto appartato per incitarla a concedersi a lui, ma la sorella di Gaffur rifiuterà immediatamente le avance, tanto che il cugino di Demir, sempre più fuori controllo, la violenterà, non curante delle sue urla strazianti. Un gesto che ovviamente sconvolgerà Taskin, ma qualcuno sarà pronto a vendicarla.

Akkaya uccide Ercument, ma rimane ferito a una spalla

Yilmaz si troverà nella stessa zona nel momento della violenza e per questo correrà subito in soccorso di Gulten, che sarà in preda alla disperazione. L'ex meccanico si avventurerà nel bosco in cerca della domestica, per capire se è stata davvero lei a mandare una missiva al padre di Mujgan per informarlo del suo passato criminale.

Vedendo Ercument che abusa di Gulten, Akkaya lo aggredirà. Ercument, però, si difenderà e lo ferirà a una spalla con un colpo di pistola. Il fidanzato di Mujgan troverà la forza per rialzarsi e lanciare un masso contro il cugino di Demir, uccidendolo sul colpo. Nonostante questo, Gulten piomberà in uno stato di forte prostrazione per quanto che le è successo.