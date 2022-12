Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara visibili nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, made in Turchia, rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) permetterà a sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) di riavere il figlio Adnan in pianta stabile alla villa, appreso della morte di Ercument.

Terra amara, anticipazioni: Ercument viene ucciso da Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che Zuleyna riuscirà a riabbracciare il figlio.

Tutto inizierà quando Ercument dimostrerà di essere ossessionato da Gulten (Selin Genç).

Il cugino di Demir arriverà addirittura ad abusare di lei in riva ad un lago. Fortunatamente le urla della domestica saranno udite da Yilmaz che innescherà con l'aggressore una violenta lite. Se l'ex meccanico verrà ferito ad una spalla, Ercument verrà ucciso con un sasso alla testa. A tal proposito, Hunkar e Fekeli cercheranno di nascondere il corpo dello stupratore, mentre Gulten minaccerà di suicidarsi dopo l'abuso subito. Una storyline molto tesa che coinvolgerà persino le nozze tra Zuleyha e Demir.

Demir impone alla moglie una condizione per rivedere suo figlio

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir permetterà alla moglie di vedere Adnan per qualche ora al giorno. Una situazione non molto facile da gestire da parte di Zuleyha, soprattutto quando il ricco imprenditore comunicherà che il figlio potrà ritornare in pianta stabile alla fattoria solo quando Yilmaz e Mujgan saranno diventati marito e moglie e quindi non rappresenteranno più un problema per loro.

La nuora di Hunkar, a questo punto, deciderà di fuggire se non venisse intercettata dal marito. Pertanto, Altun accuserà subito una nuova crisi, tanto da venire ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti. Qui, la donna avrà modo di poter parlare con Mujgan, alla quale chiederà quando ha intenzione di diventare la consorte di Akkaya.

Neanche a dirlo, la dottoressa non capirà il perché della domanda se Demir non fermasse il proseguimento del confronto.

Yaman accetta che Adnan ritorni a casa

Hunkar informerà Demir che Ercumenet è deceduto dopo essersi macchiato di stupro nei confronti di Gulten. Per questo motivo, il ricco imprenditore accetterà che Adnan possa ritornare a casa in quanto sicuro che sua moglie non accetterebbe di seguirlo ad Istanbul senza suo figlio in occasione dei funerali del cugino.

Una scelta che si rivelerà corretta, visto che la polizia informerà la famiglia Yaman del decesso del loro parente.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che gli appuntamenti persi della soap opera possono essere rivisti on-demand su "Mediaset Play Infinity".