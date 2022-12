L’improvviso arrivo di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hunkar Yaman (Vahide Perçin) sconvolgerà Gülten Taşkın (Selin Genç), nelle prossime puntate dello sceneggiato turco Terra Amara. Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella parte finale della prima stagione, si evince che la domestica verrà violentata da cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış): a intervenire in difesa della fanciulla ci penserà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) con il suo provvidenziale intervento, e facendo esalare l'ultimo respiro al perfido uomo.

Trame turche, Terra amara: Hunkar chiede al figlio di non fidarsi di Ercüment

Nei nuovi episodi della soap opera entrerà in scena Ercüment, il figlio della sorella di Hünkar. L’uomo si presenterà alla tenuta Yaman senza alcun preavviso, e l’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur) nonostante la demenza senile si ricorderà del nipote. L’astio della signora Hunkar nei confronti del parente non passerà di certo inosservato, visto che sin da subito ricorderà al figlio Demir di non fidarsi di suo cugino per evitare possibili conseguenze.

Intanto Ercüment durante il suo breve soggiorno a Cukurova farà il possibile per avvicinarsi alle domeniche, visto che oltre a mettere gli occhi su Fadik (Polen Emre) che non sarà indifferente al suo fascino, farà di tutto per ottenere informazioni su Gülten verso cui proverà una fortissima attrazione.

Yilmaz si sbarazza del cugino di Demir, Gulten traumatizzata dopo essere sfuggita alla morte

Successivamente non appena Demir verrà accusato da Seher di averla violentata, Ercüment ricatterà ancora una volta la zia Hunkar dicendosi disposto a mettere al corrente Zuleyha (Hilal Altınbilek) del tradimento del marito in cambio di altro denaro.

Il nuovo arrivato incontrerà Gulten nel bosco, dopo aver discusso con la madre di Demir: l’uomo finirà per abusare dell’inserviente quando si rifiuterà di concedersi a lui.

A questo punto Yilmaz si metterà alla ricerca della sorella di Gaffur (Bülent Polat), per scoprire se è stata lei a spedire una lettera al padre della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) rivelandogli che in passato è stato in carcere.

Akkaya non appena sentirà la fanciulla urlare le presterà immediatamente soccorso, dopodiché si scaglierà contro Ercüment: quest’ultimo avrà la meglio, poiché riuscirà a ferire a una spalla Yilmaz con uno sparo. Quest’ultimo dopo aver impedito al cugino di Demir di fare del male anche alla sua amica Gulten, lo farà fuori colpendolo in testa con un masso: la domestica anche se sarà salva grazie ad Akkaya, non potrà che essere traumatizzata per la violenza subìta.