La serie televisiva Terra Amara prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5, in onda come sempre dal lunedì al sabato. Nel corso degli episodi che occuperanno il piccolo schermo prossimamente, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) troverà il modo per fuggire dalla tenuta Yaman per rifarsi una vita al fianco dell’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), senza però dimenticare di portare con sé i figli Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e Leyla.

Trame turche, Terra amara: Hunkar muore per mano di Behice, ritorno di fiamma tra Zuleyha e Yilmaz

Gli spoiler sulle nuove puntate della soap opera raccontano che al centro dell’attenzione ci saranno Zuleyha e Yilmaz.

A seguito della nascita di Leyla, la secondogenita che Altun avrà dal marito Demir (Murat Ünalmış), e del piccolo Kerem Ali, il figlio della dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) e Akkaya, i due protagonisti prenderanno una scelta che lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

Demir perderà la madre, che morirà per mano della nuova dark lady Behice (Esra Dermancıoğlu), che la pugnalerà a morte impedendole di convolare a nozze con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Successivamente si assisterà a un progressivo riavvicinamento tra Zuleyha e Yilmaz. Quest’ultimo e la sua ex si renderanno conto di non aver smesso di amarsi e per tale motivo si daranno da fare per potersi vivere finalmente la loro relazione.

Altun e Akkaya riescono a fuggire, ma qualcuno denuncia la loro scomparsa

Demir organizzerà una commemorazione per sua madre e Zuleyha servirà agli ospiti una sangria con all'interno un potente sonnifero. Quando tutti precipiteranno in un sonno profondo, la ragazza si darà alal fuga con Yilmaz. Yilmaz l'aspetterà fuori dal cancello di Villa Yaman, accompagnato dal secondo figlio Kerem Ali.

I due riusciranno a scappare e durante il tragitto in auto, l’ex detenuto regalerà alla sua amata alcune fotografie in cui è ritratta insieme alla suocera, con la quale negli ultimi tempi aveva instaurato un forte legame.

Dopo diverso tempo Demir si risveglierà e si renderà conto che la moglie e i figli non sono più a casa, ma non sarà lui a fermare la corsa di Zuleyha e Yilmaz.

Infatti i due verranno fermati dalla polizia e portati in commissariato. A quanto pare qualcuno ha denunciato la loro fuga, ma se non è stato Demir, chi sarà stato? Intanto Demir Yaman verrà convocato dalla polizia per riportare a casa i suoi figli.