Si susseguiranno diverse novità durante il finale della prima stagione di Terra Amara, prossimamente in onda su Canale 5.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap evidenziano che Demir Yaman non sarà per nulla contento quando scoprirà della nuova gravidanza di Zuleyha Altun.

Terra Amara: Zuleyha apprende di essere in attesa di un altro figlio

Le anticipazioni di Terra Amara inerenti le ultime puntate della 1ª stagione annunciano che il marito di Zuleyha sarà furioso con lei.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la protagonista rivedrà Yilmaz tra le strade di Cukurova.

In quest'occasione, Altun augurerà alla sua ex fiamma di realizzare tutti i suoi sogni dopo aver appreso che si sposerà con Mujgan. Qualche ora dopo, la giovane andrà in clinica insieme ad Hunkar per sottoporsi a dei controlli medici dopo aver accusato delle strane nausee. Proprio in questa circostanza, la donna scoprirà di essere nuovamente in dolce attesa.

La dottoressa Hekimoglu confermerà a Zuleyha (Hilal Altınbilek) di essere incinta. La notizia raggiungerà anche Yilmaz, il quale deciderà di recarsi in clinica. In questo frangente, l'ex meccanico si scontrerà con il suo rivale.

Demir incolpa la consorte di averlo tradito con Yilmaz

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Zuleyha faticherà a credere di essere nuovamente incinta e comincerà a pensare che le analisi possano essere sbagliate.

L'ex fidanzata di Yilmaz, d'altronde, non avrà intenzione di dare alla luce un bambino di Demir.

Di ritorno al ranch, marito e moglie si scontreranno. Yaman incolperà la consorte di averlo tradito con il suo rivale. Da parte sua, Zuleyha ribadirà di non aver avuto altri uomini visto che il loro matrimonio aveva trovato un equilibrio.

Un discorso che susciterà ancor di più l'ira del ricco imprenditore, che la informerà di essere sterile e di non voler crescere un altro bambino di Yilmaz.

Yaman punta un'arma da fuoco contro Altun

Demir, in preda all'ira, arriverà a puntare una pistola contro la consorte. Quest'ultima però non si lascerà spaventare, dicendo al marito di aver accettato di sposarlo solo per aiutare Yilmaz.

Zuleyha rivelerà a Yaman anche che Hunkar aveva intimidito l'ex meccanico se non avesse acconsentito alla sua estorsione. Demir, a questo punto, si punterà l'arma sulla tempia con l'intenzione di togliersi la vita. La prima stagione di Terra Amara si concluderà con i residenti della fattoria e i familiari che sentiranno il rumore di uno sparo.