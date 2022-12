La serie televisiva turca Terra amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 16 dicembre 2022, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) grazie alla nonnina Azize (Serpil Tamur) verrà a conoscenza della vera ragione per cui Hünkar Yaman (Vahide Perçin) chiuse il loro rapporto in passato. In particolare Fekeli sarà colui che ritroverà l'anziana donna che era improvvisamente scomparsa e proprio in questa circostanza l'anziana gli racconterà che era stato il padre di Hunkar a opporsi alle loro nozze, diversi anni prima.

Anticipazioni Terra amara, del 16 dicembre: Azize scompare all’improvviso dalla tenuta Yaman

Nel corso della seconda parte del 79° episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 16 dicembre, Hunkar avrà a che fare con la misteriosa scomparsa della madre Azize, oltre a dover fare i conti con il rifiuto del figlio Demir (Murat Ünalmış), intenzionato più che mai a non fare ritorno nella tenuta.

Mentre tutti saranno alla disperata ricerca dell’anziana nonnina, Gaffur (Bülent Polat) contatterà Yaman: il capomastro dirà al suo padrone di aver bisogno del suo aiuto per rintracciare la sua parente.

Fekeli apprende che Hunkar avrebbe voluto sposare lui in passato

A ritrovare Azize a sorpresa sarà Fekeli, nel luogo in cui da giovane era solito incontrarsi con la figlia dell’anziana donna.

L'anziana parlando con l’ex detenuto dimostrerà di non essere lucida mentalmente a causa della demenza senile: nello specifico la donna non si renderà conto di trovarsi faccia a faccia con l'ex di sua figlia. Per tale motivo, Azize finirà per rivelargli che in passato Hunkar pur amandolo non ha potuto sposarlo poiché il padre era contrario, in quanto preferiva darla in moglie ad Adnan.

Fekeli scoprirà il vero motivo per cui Hunkar si vide costretta a mettere fine alla loro relazione sentimentale, grazie alle poche parole pronunciate dalla nonnina.

Trame turche: riavvicinamento tra Hunkar e Fekeli grazie ad Azize

Successivamente il padrino di Akkaya, dopo aver appreso quindi che in realtà Hunkar sarebbe voluta diventare sua moglie, deciderà di riportare Azize dagli Yaman con l’obiettivo di far fare un sospiro di sollievo alla sua ex.

A questo punto la suocera di Zuleyha avrà un nuovo confronto con il suo vecchio amore Fekeli, che vuoterà il sacco rivelandole di aver notato la sua tristezza il giorno in cui si era sposata, avendola osservata da lontano: tra i due ci sarà un piccolo riavvicinamento.