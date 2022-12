La soap turca Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5.

Gli spoiler su ciò che succederà negli episodi in programmazione nelle prossime settimane, annunciano che, a seguito dell’arresto di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e dopo averle detto di non aver mai smesso di amarla, il suo ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) vorrà divorziare dalla moglie Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir sottoposto a una delicata operazione, Zuleyha in carcere

Nelle puntate della serie televisiva che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà a un ritorno di fiamma tra Yilmaz e Zuleyha, al punto da tentare insieme una fuga.

Tutto comincerà quando quest’ultima verrà separata ancora una volta dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) da parte del marito Demir (Murat Ünalmış): in preda alla furia, la donna lo aggredirà.

L'uomo dopo essere rimasto ferito gravemente dalla consorte, verrà ricoverato d’urgenza in ospedale e sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

A questo punto sarà inevitabile l’arresto immediato di Zuleyha con l’accusa di tentato omicidio, ma per lei sembrerà esserci subito uno spiraglio di luce: in particolare la procuratrice Julide quando ascolterà la versione della detenuta e tutte le angherie che ha subìto sarà decisa a farle ottenere uno sconto di pena.

Akkaya dichiara il proprio amore a Altun, Mujgan non riesce a far cambiare idea al marito

Nel contempo Yilmaz non rimarrà fermo quando verrà a conoscenza dell'arresto della sua amata, dato che correrà da lei: ad assistere all’incontro tra i due ex fidanzati sarà Mujgan, che vedrà il marito mentre dichiara i propri sentimenti a Altun.

In particolare Akkaya prometterà alla madre di suo figlio Adnan di fare il possibile per farla tornare in libertà. Dopo aver assistito a questa scena, la dottoressa Mujgan sfogherà tutta la propria rabbia con la zia Behice (Esra Dermancıoğlu): quest’ultima farà ragionare la nipote, dicendole che in realtà Yilmaz non ha mai provato amore nei suoi confronti.

In seguito ci sarà l’ennesima batosta per Mujgan, infatti il marito - di ritorno a casa - le dirà di voler annullare il loro matrimonio: nonostante la dottoressa e la new entry Behice cercheranno di fargli cambiare idea, il rivale di Demir sarà deciso più che mai a divorziare per poter vivere la relazione con Zuleyha alla luce del sole.