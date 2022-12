Le nuove puntate di Terra amara in onda dal 5 al 10 dicembre, vedranno Demir Yaman uscire di prigione. Sarà Fekeli a trovare il vero assassino di Sait, scagionando di fatto il figlio di Hunkar. Demir, tornato a casa, litigherà furiosamente con la madre, accusata dal figlio di non aver creduto alla sua innocenza. Demir prenderà una forte decisione, lasciando la villa insieme a Zuleyha e Adnan e andando a vivere in albergo.

Demir in carcere, Hunkar trova uno stratagemma per farlo uscire

La nuova settimana di programmazione di Terra Amara, sarà incentrata su Demir Yaman, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sait.

L'uomo si dichiarerà innocente e vorrà dimostrare la sua innocenza senza ricorrere a nessun sotterfugio. Hunkar invece, non sapendo se il figlio sia colpevole o no, troverà un escamotage per farlo uscire di prigione. Chiederà quindi a Gaffur di addossarsi la colpa dell'omicidio, dietro una lauta ricompensa. Prometterà al capomastro di regalare, a lui e a Saniye, un terreno molto ambito solo se si dichiarerà colpevole al posto di Demir. Nel frattempo, Mujgan sarà ospite a cena a casa di Fekeli e Yilmaz. Fekeli noterà come il figlioccio sia affascinato dalla dottoressa.

Fekeli scagiona Demir Yaman: anticipazioni Terra amara

Mentre Demir, in carcere, non si darà pace, Gaffur valuterà la proposta di Hunkar.

Qualora dovesse dire di sì, dovrà restare almeno due anni in carcere. Saniye lo inviterà ad accettare la proposta di Hunkar, visto che la ricompensa per questo sacrificio sarà molto alta. Per amore della moglie, Gaffur accetterà, ma sarà Demir a bloccare tutto. Yaman, infatti, non vorrà passare da codardo e vorrà dimostrare la sua innocenza, senza ricorrere a questo stratagemma.

Ironia della sorte, sarà Fekeli a scoprire il vero assassino di Sait e a consegnarlo alla polizia. Si tratta di un parente del defunto: l'uomo l'ha ucciso a causa di alcuni debiti. A questo punto, Demir verrà scagionato e potrà tornare in libertà.

Demir, furioso con Hunkar, se ne va di casa: le puntate di Terra amara fino al 10 dicembre

Nel corso degli episodi in onda sino al 10 dicembre, Demir, non appena arriverà alla tenuta, litigherà con la madre. L'uomo sarà furioso per il fatto che Hunkar lo abbia creduto un assassino. Demir sarà talmente adirato che deciderà di andarsene da casa. Insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan, andrà vivere in albergo. Intanto, anche Yilmaz andrà su tutte le furie. Akkaya ce l'avrà con Fekeli, proprio perché, grazie a lui, Demir è riuscito a tornare in libertà. Il boss cercherà di far capire al figlioccio che non poteva lasciare un uomo innocente in carcere, ma Yilmaz sarà dell'idea che Demir, per tutti i crimini commessi in passato, meritava di marcire in prigione. Questo è molto altro nelle nuove puntate di Terra amara, in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 dicembre.