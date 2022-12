Ci sarà un colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di seguire a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Demir Yaman inizierà a nutrire dei sensi di colpa quando capirà di aver sbagliato sul conto di Cengaver Cimen.

Terra amara, anticipazioni: Cengaver trova un modo per saldare i debiti

Tutto inizierà quando il potente imprenditore si allontanerà dal suo migliore amico, dopo aver incolpato Nihal di aver minacciato Zuleyha in cambio di un prestito di denaro per aiutare suo fratello.

Yaman, all'oscuro della verità, deciderà di sciogliere la società con Cimen e si rifiuterà di rilevare le sue azioni quando gli confesserà di essere sull'orlo della bancarotta.

Cengaver lascerà addirittura il tetto coniugale dopo aver avuto un pesante litigio con la consorte, ma alla fine chiariranno il malinteso. L'uomo si sentirà preso in giro da Demir e cercherà di trovare un modo per saldare i suoi debiti. Chiederà scusa sia a Yilmaz che a Fekeli per aver creduto alle malelingue. Alla fine Cengaver cederà le proprie azioni all'ex meccanico per evitare il pignoramento.

Demir capisce chi ha messo in giro la voce su Zuleyha e Yilmaz

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz scoprirà da Cengaver che il suo rivale ha ordinato un attentato contro il suo padrino.

A questo punto Demir scoprirà che Cengaver ha venduto le sue quote a Yilmaz [VIDEO], e sarà quest'ultimo a comunicarglielo. Una rivelazione che sconvolgerà così tanto il ricco imprenditore, che correrà dal suo ex amico per chiedergli una spiegazione. Yaman, in questo modo, verrà a conoscenza che è stata Naime a parlare in clinica della passata relazione tra Zuleyha e Yilmaz.

Cengaver accuserà Demir di non avergli creduto prima di accertarsi quale fosse l'effettiva verità.

Il figlio di Hunkar nutre dei sensi di colpa nei riguardi dei coniugi Cimen

In seguito il figlio di Hunkar si recherà in ospedale, dove Sabahattin gli confermerà la versione di Cengaver e Nihal. Demir, a questo punto, inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti dei coniugi Cimen e non riuscirà a trovare un modo per uscire dal problema.

La matriarca consiglierà al figlio di vendere tutte le azioni per non venire più a contatto con il proprio antagonista, ma Demir non avrà nessuna intenzione di darla vinta al suo rivale senza prima combattere.