La soap opera turca Terra amara è tornata da qualche settimana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nelle prossime puntate Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) soffrirà parecchio dopo essere stata portata al manicomio. A farla sfuggire a ulteriori torture sarà il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), non appena tornerà in libertà.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha tenta di togliersi la vita

Negli episodi che il pubblico italiano potrà vedere prossimamente su Canale 5, la protagonista Zuleyha vivrà una specie di inferno. Tutto comincerà quando la fanciulla se ne andrà via di casa dopo aver scoperto che Demir ha sabotato la vettura di Yilmaz (Uğur Güneş), causandole un incidente con Mujgan (Melike İpek Yalova).

A questo punto Yaman inizierà a sparare quando saprà che la sua amata ha chiesto aiuto ad Akkaya: quest’ultimo rimarrà ferito gravemente e sarà necessario un intervento chirurgico.

Mentre il suo rivale sarà operato da Mujgan e il dottor Sabahattin (Turgay Aydın), Demir punirà la moglie separandola dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat): Yaman sarà ancora più severo, quando Zuleyha tenterà di ricongiungersi con il bambino servendosi della complicità di Gulten (Selin Genç). In particolare Demir farà presente a Altun che non rivedrà mai più suo figlio, poiché lo farà crescere all’estero.

La donna, non riuscendo a sopportare l’idea di non riabbracciare il suo bambino, tenterà il suicidio tagliandosi le vene: a intervenire in soccorso di Zuleyha sarà la suocera Hünkar (Vahide Perçin) salvandola dalla morte.

Hunkar fa rinchiudere la nuora al manicomio, Demir trova la moglie grazie a Seher

La situazione per la protagonista però non farà che peggiorare, infatti verrà rinchiusa in un istituto psichiatrico da Hunkar. L’esperienza nel manicomio sarà un calvario per Zuleyha: dopo aver tentato di fuggire diverse volte, verrà pure legata con delle catene a un letto con la camicia di forza.

Nel contempo Demir Yaman verrà fatto uscire dal carcere grazie a Fekeli (Kerem Alışık) e si scaglierà subito contro la madre per aver fatto internare sua moglie in un centro di igiene mentale.

Intanto Seher (Ebru Ünlü), dopo essersi lasciata andare alla passione con Gaffur (Bülent Polat), farà un gesto inaspettato: la domestica svelerà a Demir dove si trova sua moglie. Per merito dell'amante del capomastro quindi Yaman andrà nella struttura sanitaria e non perderà tempo per portare via Altun contro il volere dei medici.