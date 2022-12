Nervi alle stelle a villa Yaman nelle prossime puntate di Terra amara: come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la violenza che Gulten subirà da parte di Ercument creerà molte dinamiche. La domestica, dopo essere stata salvata dall'arrivo di Yilmaz, verrà supportata da Hunkar che la aiuterà a rimettersi in sesto. Ma la sorella di Gaffur deciderà di non dire a a nessuno quello che è accaduto, neanche alla cognata. Per questa ragione, quando Saniye vedrà la sorella del marito angosciata chiederà il motivo ma avrà per risposta una menzogna.

Hunkar spingerà la domestica a dire di essere stata lei a mandare la lettere al padre di Mujgan informandolo per passato da galeotto di Yilmaz. A questo punto, Sermin si intrometterà apostrofando Gulten con termini poco eleganti e Saniye non ci penserà due volte a difendere l'amata cognata.

Gulten violentata da Ercument

I colpi di scena a Terra Amara saranno all'ordine del giorno durante le prossime puntate. Seguendo la storyline della soap turca, infatti, la povera Gulten si ritroverà vittima di Ercument, il quale abuserà di lei. A salvare la giovane sarà Yilmaz il quel ingaggerà un conflitto con il cugino di Demir. Dopo essere stato colpito da un proiettile alla spalla, Akkaya troverà la forza di rialzarsi e finire con un sasso il suo nemico.

Ad aiutare i due giovani sarà Hunkar che chiamerà in soccorso Fekeli dopo aver assistito alla scena.

Fekeli si farà aiutare da Sabahattin e Gulten chiederà a tutti di non rivelare a nessuno cosa le è appena successo minacciando addirittura di uccidersi. Dopo essersi sistemata, Gulten si mostrerà comunque innervosita e Saniye si renderà conto che sua cognata ha qualche problema, così per rimescolare le carte Hunkar spingerà la domestica a mentire alla cognata, affermando di aver scritto la lettera con cui il padre di Mujgan ha scoperto che Yilmaz è stato in galera.

Saniye aggredisce Sermin

Saniye quindi penserà che Gulten si è intromessa nella vita di Yilmaz ma su richiesta di Hunkar giurerà di non dire nulla a Gaffur sulla questione. Saniye però dovrà fare i conti con Sermin, la quale dopo aver scoperto attraverso Mujgan che è stata Gukten ad inviare la lettera a suo padre, apostroferà la domestica con termini negativi proprio davanti a lei.

Saniye non tollererà il modo in cui Sermin si rivolgerà alla cognata e spingerà la cugina di Demir senza pensare alle conseguenze. A questo punto interverrà Gaffur che dividerà le due donne. Cosa succederà a Saniye e soprattutto la verità sulla violenza subita da Gulten salterà fuori? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.