Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Yilmaz uscirà dal coma, dopo il grave incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita. Avrà modo di parlare con Demir e dopo tante diatribe i due, finalmente, sotterreranno l'ascia di guerra e si strapperanno una promessa reciproca: se qualcuno dei due dovesse morire, l'altro si prenderà cura di Züleyha e dei bambini.

Demir consola Züleyha

Yilmaz continuerà a destare preoccupazioni dopo l'incidente e il conseguente ricovero in ospedale. Nonostante Demir abbia salvato la vita Yilmaz tirandolo fuori dal veicolo che di lì a poco sarebbe scoppiato in aria, le sue condizioni di salute saranno sempre gravi, visto che non uscirà dallo stato di coma.

Tutti si domanderanno se Yilmaz riuscirà a sopravvivere. Züleyha non smetterà di piangere e non riuscirà a distogliergli gli occhi di dosso mentre giacerà in quel letto d'ospedale. Demir sarà l'unico che le starà realmente accanto e le darà tutto il suo supporto.

Yilmaz apre gli occhi

Sarà proprio Züleyha ad accorgersi dei miglioramenti che farà Yilmaz. Mentre l'osserverà, lo noterà muovere le dita. Finalmente Yilmaz aprirà gli occhi e uscirà dallo stato di coma. Il medico si recherà subito da lui per accertarsi che il giovane stia realmente bene e dopo averlo visitato assicurerà alla famiglia che, molto presto, si riprenderà completamente.

Züleyha e Fekeli saranno felicissimi, e avranno subito modo di potergli fare visita.

Nonostante i miglioramenti, Yilmaz sarà molto debole e non dovrà fare alcun tipo di sforzo. Il ragazzo chiederà subito di Kerem Ali, infatti si ricorderà che prima dell'incidente Nazire l'ha chiamato per comunicargli che il piccolo aveva perso conoscenza dopo essere caduto dal divano. Yilmaz vorrà vedere subito sia Adnan che Kerem Ali, e Fekeli gli prometterà che glieli porterà molto presto.

La promessa che unisce Yilmaz e Demir

Dopo il risveglio di Yilmaz, anche Demir tirerà un sospiro di sollievo. Durante una sua visita in ospedale, Yilmaz gli chiederà se possono parlare da soli. In primis lo ringrazierà per avergli salvato la vita, mentre Demir, dal canto suo, vorrà chiedergli scusa per tutto il male che gli ha fatto in passato, ma soprattutto per i bei momenti che gli ha rubato con Züleyha.

Yilmaz lo perdonerà e prima di salutarlo vorrà chiedergli una cosa: se dovesse succedergli qualcosa, gli deve promettere che proteggerà la sua famiglia. Demir gli darà la sua parola e anche Yilmaz gli prometterà che se dovesse succedere qualcosa a lui, sarà sua premura prendersi cura della piccola Leyla. Tra Demir e Yilmaz, finalmente, potrebbe iniziare una bella amicizia.