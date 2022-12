Ci saranno molte novità durante le puntate di Terra amara in programma su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato segnalano che Zuleyha Altun celebrerà le nozze tra Gulten Taskin e Cetin, il tirapiedi di Fekeli Ali.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha celebra le nozze delle coppie di Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti le puntate ancora inedite per il pubblico di Canale 5, segnalano Gulten troverà l'amore della sua vita.

La storyline prenderà il via quando Zuleyha diventerà la matrona del ranch Yaman in seguito al decesso della sua suocera per mano di Behice, la zia di Mujgan.

Tra i vari compiti la fanciulla sarà chiamata a celebrare le nozze delle coppie di Cukurova come faceva un tempo Hunkar Yaman (Vahide Perçin). Di conseguenza molti innamorati si recheranno alla grande tenuta per fissare il giorno del lieto evento. Sarà in questa circostanza che appariranno Gulten e il promesso sposo Cetin. Ovviamente la consorte di Demir sarà particolarmente contenta per la sorella di Gaffur, in quanto sa che la ragazza è desiderosa di convolare a giuste nozze da troppo tempo.

Gulten e Cetin diventano marito e moglie

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Gulten si farà aiutare dalle amiche a indossare l'abito nuziale. Gaffur e la consorte saranno molto emozionati per il momento magico che vivrà la loro Gulten, che sposerà Cetin durante una sfarzosa festa alla fattoria.

La gioia della coppia contagerà tutti gli invitati e Gaffur confiderà alla consorte di essere molto felice del cambiamento di sua sorella, che finalmente ha trovato l'anima gemella.

Fadik vuole formare una famiglia

Purtroppo la felicità per il lieto evento non contagerà Fadik. L'inserviente della tenuta verrà piantata in asso da Rashid prima di raggiungere il banchetto nuziale.

La giovane, per tale vicenda, crederà di essere incapace a trovare il principe azzurro col quale formare una famiglia. Parole che verranno udite da Saniye, la quale cercherà di stare vicino all'amica e proverà a tranquillizzarla, ribadendole che prima o poi troverà l'uomo giusto anche lei.

Gulten e Cetin partiranno per il viaggio di nozze attorniati dai parenti, tra cui Gaffur e sua moglie, che augureranno alla coppia di avere un bambino visto che è il loro più grande desiderio. La domestica avrà un matrimonio felice oppure costellato di problemi?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come evolverà questa storyline.