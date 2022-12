Diverse novità terranno alta l'attenzione dei fan della soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler dei nuovi episodi segnalano che Zuleyha Altun prenderà una decisione spiazzante dopo aver affrontato Umit, colpevole di aver avuto una relazione con suo marito Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha capisce che suo marito l'ha tradita con Umit

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che Zuleyha apprenderà lo sporco segreto di suo marito.

La storyline avrà inizio quando Umit confiderà alla guardia civile che Demir non ha provocato il suo incidente per le scale, discolpandolo così da un potenziale arresto.

Intanto il figlio di Hunkar le ordinerà di non avvicinarsi mai più a lui. Pertanto la collega di Mujgan deciderà di rintanarsi nella propria abitazione di Adana.

Ma anche qui la giovane non potrà dormire sonni tranquilli visto che riceverà la visita di Zuleyha. Sarà in questo frangente che quest'ultima la informerà di sapere che suo marito Demir l'ha tradita con lei e per questo le ordinerà di non farsi più vedere al loro ranch.

Demir scopre che sua moglie vuole scappare a Cipro

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Zuleyha farà visita a Sadi, che le procurerà dei documenti falsi per scappare a Cipro. L'ex fidanzata di Yilmaz dimostrerà di non riuscire a dimenticare quello che ha fatto Demir tanto da volere la separazione.

Tuttavia il piano della giovane arriverà alle orecchie di suo marito, che si recherà alla villa per avere un confronto con lei, anche se non vi troverà nessuno. A questo punto il figlio di Hunkar si renderà conto che Gulten ha dato una mano a Zuleyha per scappare a Cipro insieme a Leyla e Adnan. Appresa la verità, l'impresario chiederà all'inserviente di abbandonare la fattoria, ma lei si ostinerà a rimanere al proprio posto, in quanto crede che in fondo sia un uomo buono.

Il figlio di Hunkar tenta di fermare la moglie

Nel contempo, Saniye parlerà con la cognata per sapere cos'è successo con Demr dopo averli visti avere un teso faccia a faccia. La ragazza le rivelerà che Zuleyha ha appreso che suo marito e Umit avevano avuto una tresca alle sue spalle e per questo ha scelto di darsi alla fuga.

Il figlio di Hunkar, invece, si precipiterà al porto, dove cercherà di convincere sua moglie a scendere dal piroscafo diretto in Europa. Ma la ragazza ignorerà le parole del consorte in quanto troppo ferita. Infine Sevda rimprovererà Umit di aver creato un grande scandalo.