L'ultimo appuntamento settimanale di Terra Amara in onda su Canale 5 sabato 10 dicembre, vedrà uno scontro molto acceso tra Yilmaz e il suo padrino Fekeli. L'ex meccanico non riuscirà a capire come Fekeli possa aver aiutato Demir Yaman a uscire dal carcere dimostrando la sua innocenza, anziché lasciarlo in galera.

Oltre a questo, ci sarà un duro scontro anche tra Demir e la madre Hunkar, a seguito del quale Yaman prenderà una drastica decisione.

Demir si scontra con Hunkar e lascia la villa: spoiler Terra amara

L'ultimo appuntamento settimanale con Terra amara di sabato 10 dicembre andrà in onda alle ore 16 su Canale 5, subito dopo la puntata di Verissimo.

La trama riprenderà dal momento in cui Demir sarà stato scarcerato grazie a Fekeli. Yaman, tornato alla villa, avrà un durissimo scontro con la madre Hunkar. L'uomo rimprovererà alla madre il fatto di averlo creduto capace di assassinare Sait. Al termine del confronto, Demir deciderà di lasciare la tenuta, portando con sé Zuleyha, il piccolo Adnan e la bambinaia. Tutti e quattro si trasferiranno in un albergo.

Yilmaz furioso con Fekeli per aver fatto scarcerare Demir

Le anticipazioni sull'episodio del 10 dicembre, parlano anche di un altro duro scontro tra due dei protagonisti di Terra amara. Si tratta di Yilmaz e Fekeli. L'ex meccanico infatti, sarà furioso con il suo padrino. Dal suo punto di vista, è inaccettabile il fatto che Fekeli abbia dimostrato l'innocenza di Demir.

Secondo Akkaya infatti, pur essendo innocente per l'omicidio di Sait, Demir meritava di marcire in carcere, per tutti i crimini di cui si era macchiato in passato. Fekeli cercherà di far capire al figlioccio che non poteva lasciare un innocente in prigione, ma Yilmaz sarà per l'appunto, del parere opposto.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar disperata, il figlio non vuole tornare alla tenuta

Le acque sembreranno parecchio agitate. Hunkar sarà disperata all'idea che il figlio non voglia più vivere sotto lo stesso tetto con lei. Intanto Gaffur cercherà di sfruttare la situazione, approfittando dell'assenza di Yaman. Il capomastro tramerà alle spalle di Hunkar, cercando di ottenere la gestione della tenuta.

Dando uno sguardo alle tarme successive, si evince che il piano di Gaffur gli si ritorcerà contro e l'uomo arriverà persino a rimpiangere il periodo in cui c'era Demir. Quest'ultimo intanto, non vorrà saperne di tornare a vivere alla Villa, nonostante le insistenze di Hunkar. Le cose comunque successivamente potrebbero però presto cambiare.