Interessanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse a dicembre in televisione. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman riuscirà a riottenere la libertà grazie all'aiuto di Ali Fekeli.

Terra amara anticipazioni: Yaman spara a Yilmaz alle spalle

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a dicembre in prima visione tv rivelano che Fekeli compierà un nuovo gesto altruista nei riguardi di Demir.

Tutto inizierà quando Zuleyha apprenderà che suo marito aveva sabotato il sistema frenante dell'auto di Yilmaz, con cui aveva avuto un drammatico incidente insieme a Mujgan.

Per questo motivo, la protagonista si recherà a casa dell'ex fidanzato in cerca d'aiuto. Una decisione che scatenerà la furia di Demir, che non esiterà a sparare al rivale alle spalle per riportare sua moglie a casa.

Fortunatamente Yilmaz verrà salvato da Mujgan e dal dottor Sabahattin, i quali lo sottoporranno a una delicata operazione in loco. Passata qualche ora, Fekeli informerà Hunkar che suo figlioccio si sta riprendendo, tanto che sarà lui a decidere quale sarà il destino di Yaman jr.

Il pm rinchiude Demir in una cella

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Yaman jr sarà portato ugualmente in questura nonostante Fekeli e il figlioccio non abbiano intenzione di sporgere denuncia nei suoi confronti.

In questa occasione, Demir respingerà ogni accusa a riguardo la sparatoria avvenuta a casa di Ali. Purtroppo il pm non crederà alla sua versione, tanto da decidere di rinchiuderlo in una cella finché non avrà modo di parlare con Yilmaz e il padrino.

Una situazione difficile che il marito di Demir deciderà di non raccontare ad Hunkar e per questo chiederà a Gaffur di non dire a nessuno del suo arresto.

Purtroppo le intenzioni del giovane avranno vita breve visto che la madre scoprirà tutta la verità grazie a Fekeli, che si rivelerà di fondamentale importanza per Demir.

Il marito di Zuleyha viene scarcerato per merito di Ali

Ali si recherà in questura per dare la sua versione dei fatti. In questo frangente, l'anziano impresario avallerà il racconto del marito di Zuleyha, informando il pm che non c'è stata nessun conflitto a fuoco tra suo figlio e Yaman.

Per questo motivo, il ricco imprenditore verrà presto scarcerato, sebbene non appaia del tutto felice quando scoprirà dalla madre che è merito di Fekeli. In questo frangente, l'uomo apprenderà che Hunkar ha deciso di internare Zuleyha in un sanatorio dopo aver tentato di togliersi la vita. Una rivelazione, che farà perdere il lume della ragione al rivale di Yilmaz, che desidererà sapere il luogo dove è stata ricoverata sua moglie.