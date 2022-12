La furia di Müjgan sarà la principale protagonista delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Behice, infatti, si troverà in ospedale in fin da vita, dopo che qualcuno l'ha colpita con un'arma da fuoco e per tale motivo la dottoressa se la prenderà amaramente con Züleyha. Mentre la moglie attraverserà un periodo buio, Yilmaz sarà ancora intenzionato a lasciare la Turchia con Züleyha e, per portare a termine il suo progetto, sarà disposto a fare una grossa rinuncia.

La scelta di Yilmaz

La vita di Behice sarà in pericolo in quanto qualcuno le ha sparato.

Müjgan sarà convinta che l'artefice di tutto sia Züleyha e che dietro al ferimento della zia ci sia solo una vendetta per la morte di Hünkar.

Così Müjgan prenderà la macchina e andrà a Villa Yaman per minacciare Züleyha e la incolperà per l'aggressione che ha subito la zia Behice. Infatti Züleyha ha taciuto Behice di essere l'assassina di Hünkar e l'ha fatto pubblicamente. A causa di tale vicenda, Müjgan crederà che qualcuno l'abbia sentita e per tale motivo abbia deciso di vendicare la dipartita di Hünkar sparando contro Behice. Müjgan sarà dura con Züleyha e la minaccerà di denunciarla per tentato omicidio.

Scontro con Fekeli e Yilmaz

Prima di Züleyha, Müjgan ha avuto un confronto anche con Yilmaz e Fekeli.

Saputo che la vita di Behice è appesa a un filo, i due si sono subito recati in ospedale.

Hanno trovato Müjgan in preda al nervoso, al punto che l'è stato negato di entrare in sala operatoria durante l'intervento per salvare la zia. Fekeli ha provato a calmarla, ma la ragazza gli è andata contro, accusandolo di essere anche lui colpevole di ciò che è accaduto alla zia e Yilmaz è stato suo complice.

Yilmaz non riesce più a stare senza Züleyha

Yilmaz avrà necessità di parlare con Züleyha, così le darà un appuntamento presso la piccola villa. Per la ragazza non sarà facile lasciare l'abitazione per andare all'incontro: Demir si trova a casa con Sevda e da un momento all'altro potrebbe rendersi conto che la moglie non c'è.

Alla fine riusciranno a vedersi e, dopo un caldo abbraccio, Yilmaz confesserà a Züleyha che non riesce più a stare senza di lei.

Züleyha impietrita dalla scelta di Yilmaz

La supplicherà di non abbandonare il loro progetto, ovvero di lasciare per sempre la Turchia per andare a vivere in Germania. Infatti, recentemente, Züleyha si era mostrata un po' titubante in merito alla fuga: non volevo che Yilmaz separasse il piccolo Kerem Ali dalla madre.

Ora, pur di stare con Züleyha, Yilmaz sarà disposto a pagare a caro prezzo pur di poter vivere il resto della sua vita con il suo amore: sarebbe deciso ad abbandonare suo figlio e a lasciarlo a Müjgan. Züleyha rimarrà alquanto perplessa davanti alla possibile rinuncia che sarebbe disposto a fare Yilmaz.