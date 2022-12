Zuleyha sarà ancora in balia delle scelte dispotiche di suo marito Demir e sua suocera Hunkar. Nelle prossime puntate di Terra Amara, la protagonista femminile andrà incontro a una nuova crisi di nervi, in quanto le verrà negato di vedere il suo bambino. Dopo essere stata portata in manicomio contro la sua volontà, Altun si confronterà ancora con il marito, il quale deciderà di non farle riabbracciare il suo piccolino. Zuleyha perderà ancora la pazienza e gli Yaman metteranno in piedi un nuovo piano per tenere buona la giovane. Demir e Hunkar riusciranno a farla di nuovo franca?

Altun messa a dura prova

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia non preannunciano nulla di buono per Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, dopo aver scoperto che è stato Demir a manomettere l'auto con cui hanno avuto un incidente con la dottoressa Mujgan, Altun correrà a casa di Yilmaz per chiedergli aiuto, ma Demir la seguirà e darà vita a un conflitto a fuoco con Akkaya. Quest'ultimo avrà la peggio e resterà ferito, tanto da dover essere sottoposto a un intervento d'urgenza. Per punire la moglie, Demir le porterà via il figlio.

La sofferenza provata da Zuleyha sarà tale che penserà di togliersi la vita tagliandosi le vene. Hunkar, però, arriverà in tempo e la salverà con l'aiuto di un medico.

Approfittando dell'assenza del figlio, che si troverà in carcere, la Hunkar penserà bene di rinchiudere in manicomio Zuleyha. Quando Yaman verrà liberato, riuscirà a tirare fuori dalla clinica psichiatrica la moglie, seppure contro il volere di sua madre, ma continuerà a tenerla lontana dal figlio.

Zuleyha prenderà un tranquillante a sua insaputa

Demir comunicherà alla moglie che le riporterà Adnan quando Yilmaz diventerà il marito di Mujgan. La donna prima si opporrà, ma poi fingerà di mantenere la calma con la speranza di trovare un altro modo per riportare a casa il suo bimbo. Alla fine, però, Zuleyha perderà le staffe.

A questo punto Hunkar si intrometterà di nuovo nel matrimonio di suo figlio e gli consiglierà di adottare un altro metodo per tenere calma la moglie.

La signora Yaman mostrerà a Demir una boccetta contenente del tranquillante e gli proporrà di somministrarlo a Zuleyha a sua insaputa, in modo che la giovane sia più mansueta con lui. Demir accetterà la proposta, tanto che Hunkar darà alla nuora un bicchiere d'acqua con dentro la medicina. Come si evolverà la vicenda? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.