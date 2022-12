Continua l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5, che regala in ogni puntata emozioni e sorprese. Che cosa succederà nei prossimi episodi? Stando alle anticipazioni, Zuleyha non ce la farà più a sottostare alle continue umiliazioni di Demir e, preso coraggio, si ribellerà al marito. Peccato che abbia la peggio e sia costretta ad abbassare la testa.

Come se non bastasse, Demir ricatterà Zuleyha, che resta in quella casa solo per il piccolo Adnan, sperando di rivederlo. Intanto, Yilmaz proverà a trovare la forza necessaria per dimenticare la donna che ama dedicando le sue attenzioni a Mujgan, ma senza risultato.

La distanza emotiva di Yilmaz farà soffrire a tal punto Mujgan da pianificare di eliminare la sua rivale in amore una volta per tutte.

Anticipazioni di Terra Amara: Yilmaz vuole dimenticare Zuleyha per sempre

Nei prossimi episodi di Terra Amara, Yilmaz si renderà conto di non poter più sopportare la situazione. Ora è sposato con Mujgan e le deve rispetto.

Yilmaz però ama ancora disperatamente Zuleyha ma farà una promessa a se stesso: cancellarla per sempre dalla sua mente, cercando di dare le dovute attenzioni alla moglie.

Di certo, Yilmaz non può nemmeno immaginare che la donna che ha sposato abbia la chiara e lucida intenzione di togliere la vita alla sua amata Zuleyha, con la complicità di Behice.

Terra Amara nuove puntate: Zuleyha rifiuta Demir

Nel frattempo, alla villa, Demir e Züleyha hanno un'accesa discussione che non sarà priva di conseguenze. Demir ordinerà con il suo solito tono autoritario alla moglie di dimenticare per sempre Yilmaz: d'ora in poi non lo dovrà nemmeno nominare, comportandosi come una consorte devota.

A quel punto, Zuleyha perderà la pazienza e dirà a Demir di non voler più dormire con lui e di desiderare delle stanze separate. La furia dell'uomo le farà tremare le vene.

Intanto, Hatip e Sermin sembrano aver trovato l'alleato perfetto per abbattere gli Yaman e distruggere tutto quello che hanno creato.

Zuleyha abbandonata al suo destino nelle prossime puntate di Terra Amara

Demir non accetterà la richiesta di Zuleyha di dormire in stanze separate e le urlerà in piano viso tutta la sua rabbia, consapevole di non essere ricambiato nei suoi sentimenti. Per la giovane, non ci sarà altra soluzione se non quella di abbassare la testa per l'ennesima volta.

Tensione anche per Gulten che, sebbene contro la sua volontà, dovrà sposare un uomo che non ama e molto più grande di lei, già padre di famiglia. Si tratta di Rustem che, come se non bastasse, ha anche una cattiva reputazione.

Infine, nei prossimi episodi di Terra Amara, Zuleyha verrà invitata caldamente da Mujgan a non presentarsi più alla loro tenuta. Le discussioni con Yilmaz saranno infatti all'ordine del giorno, a causa della gelosia incontrollabile di Mujgan nei confronti della povera Zuleyha.