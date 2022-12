Terra Amara terrà compagnia al pubblico di Canale 5 anche nell'ultima settimana di questo 2022.

Dalle anticipazioni degli episodi dal 27 al 31 dicembre si apprende che Gulten rischierà di morire. La domestica infatti si metterà sulla traiettoria proprio mentre Demir Yaman sparerà ad Yilmaz. Tutto accadrà nel momento in cui il figlio di Hunkar scoprirà che l'ex meccanico avrà comprato la villa di Sermin.

Terra amara, trame 27-31 dicembre: Yilmaz arrestato

Terra amara dal 27 e al 31 dicembre vedrà la messa in onda dei nuovi episodi che riserveranno non pochi colpi di scena.

In primis, il pubblico vedrà Yilmaz finire per la seconda volta in carcere. Tutto accadrà nel momento in cui andrà a cercare Mujgan per farsi perdonare e ricucire il loro rapporto. Durante il tragitto, si imbatterà in alcuni uomini che faranno delle battute sul suo rapporto con Zuleyha. Akkaya ferirà uno di loro e per questo finirà dietro le sbarre. Ovviamente Fekeli si adopererà per farlo uscire e riuscirà nel suo intento.

Demir spara a Yilmaz nelle prossime puntate di Terra amara

Nel frattempo, Demir costringerà Zuleyha a rilasciare un'intervista ai giornali per mettere a tacere le chiacchiere sulla sua passata storia con Yilmaz. La donna accetterà solo per non perdere il piccolo Adnan. Intanto Yilmaz, uscito di prigione, leggerà quanto dichiarato da Demir e Zuleyha sui giornali e sarà furioso visto che il suo nome sarà stato infangato.

L'ex meccanico si dirigerà quindi alla villa di Yaman e lo affronterà a muso duro. La situazione peggiorerà nel momento in cui Yilmaz rivelerà a Demir di aver acquistato la villa di Sermin. Una notizia che manderà il figlio di Hunkar su tutte le furie. Accecato dalla rabbia, estrarrà la pistola e farà fuoco contro Yilmaz.

Gulten si prende il proiettile destinato a Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Il proiettile destinato a Yilmaz, colpirà invece Gulten. La ragazza infatti, da sempre innamorata di Akkaya, si metterà sulla traiettoria rimanendo ferita. Saranno proprio Yilmaz e Demir a portare Gulten in ospedale.

Nel frattempo Hunkar e Fekeli, cercheranno un modo per interrompere questa scia di odio tra i rispettivi figli.

In seguito Gulten si riprenderà e Gaffur comincerà a sperare che Demir, come risarcimento per il ferimento della sorella, possa concedere a lui un appezzamento di terra.

Sempre nelle puntate in onda sino al 31 dicembre, Hunkar e Fekeli riusciranno ad organizzare un incontro tra Yilmaz e Demir sulla questione legata alla casa di Sermin.