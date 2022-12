Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e si concentrano su un triangolo amoroso che animerà le dinamiche di Villa Yaman. Protagonisti di nuovi intrecci amorosi, come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, saranno Gaffur, Saniye e Seher.

Seher mostrerà interesse per Gaffur: Il capomastro non riuscirà a resisterle e cederà, diventando di fatto un marito infedele. Il peggio dovrà ancora arrivare: Saniye non resterà a lungo all'oscuro del tradimento ai suoi danni e amareggiata per la scoperta minaccerà non solo la domestica, ma anche il marito, dicendosi disgustata dal suo comportamento.

Seher seduce il capomastro

Le anticipazioni di Terra amara riservano un grosso colpo di scena. Seguendo le trame provenienti dalla Turchia, Gaffur si sentirà lusingato dai complimenti che Seher gli riserverà, ma riuscirà a resisterle fino a quando non scoprirà che la domestica è entrata nella camera di Zuleyha per provare i suoi abiti. Approfittando dell'assenza di Altun, ricoverata in manicomio per volere della suocera Hunkar, Seher verrà scoperta mentre si atteggia a signora della casa proprio da Gaffur. Per evitare che il capomastro riveli a Hunkar i suoi comportamenti inappropriati, Seher sedurrà il capomastro che di fatto cederà.

Saniye, dopo aver scoperto che Seher sta mettendo in giro dei pettegolezzi sul ricovero di Zuleyha, deciderà di affrontarla, ma quando si recherà a parlarle la troverà in atteggiamenti complici con il marito.

Saniye le dirà con tono deciso di non prendersi altre confidenze e minaccerà il marito di non andare oltre con la domestica. Gaffur non capirà che le minacce della moglie sono reali e regalerà a Seher un paio di orecchini per compiacerla.

Saniye picchia Seher e minaccia Gaffur

Saniye si renderà conto che i rapporti tra il marito e Seher sono andati oltre, infatti ascolterà una conversazione tra i due dalla quale evincerà di essere stata tradita.

L'ira di Saniye sarà irrefrenabile: la domestica prima si scaglierà contro Seher, non solo minacciandola di morte se si farà ancora vedere alla tenuta, ma anche aggredendola fisicamente.

Successivamente Saniye deciderà di affrontare in maniera diretta anche Gaffur, dicendogli non solo di essere amareggiata e delusa per il suo tradimento, ma anche che non sa riuscirà effettivamente mai a perdonarlo per quello che le ha fatto. Gaffur farà un passo indietro con Seher per farsi perdonare dalla moglie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.