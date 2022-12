Yilmaz si sentirà ingannato da Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, soprattutto quando vedrà che insieme a Demir, durante una conferenza stampa, si atteggerà come una famiglia unita. I due litigheranno aspramente, discussione che verrà udita da Müjgan, che deciderà di ordire un piano per impedire alla coppia di costruire un futuro insieme: fingerà di essere incinta. La notizia della gravidanza destabilizzerà completamente Züleyha.

Il tradimento di Züleyha

Demir incontrerà il procuratore per sapere se ci sono novità in merito alle indagini sulla morte di sua madre.

Purtroppo non ci sarà nessun nuovo sospettato, così Demir deciderà di trovare da solo il colpevole e racconterà tutto a Züleyha.

Insieme a quest'ultima e Sevda organizzerà una conferenza stampa, in cui prometterà una lauta somma di denaro a chi gli fornirà notizie sul delitto di sua madre. Anche Yilmaz assisterà alla conferenza, in quanto si recherà nella piccola villa perché vuole regalarla a Gülten e Çetin per il loro matrimonio.

La delusione di Yilmaz

Durante la conferenza stampa, Demir farà vedere che lui e Züleyha sono una famiglia unita, nonostante la dipartita di Hünkar. Yilmaz assisterà a tutto e crederà fin da subito che i sentimenti di Züleyha nei suoi confronti stiano cambiando.

Arriverà sera e i due si incontreranno come sempre nella piccola villa.

Yilmaz si sentirà tradito e crederà che la morte di Hünkar l'abbia fatta riavvicinare a Demir. Züleyha rimarrà incredula davanti a queste parole. Yilmaz le ha anche detto che abbandonerebbe suo figlio pur di stare con lei, ma crederà che questa cosa per Züleyha non abbia valore. I due litigheranno, fino a quando Yilmaz farà una chiara domanda alla ragazza: "Tu e Demir vivete come marito e moglie?".

Il quesito offenderà Züleyha, che deciderà di andarsene via con l'amaro in bocca. Questa conversazione, però, verrà ascoltata da Müjgan, che deciderà di non affrontare la coppia, ma di agire diversamente.

La finta gravidanza di Müjgan

Quando Müjgan verrà a sapere che Yilmaz e Züleyha hanno intenzione di costruire un futuro insieme, non rimarrà con le mani in mano e metterà su un piano.

Per "pura coincidenza" si farà trovare da Züleyha in farmacia e le darà una "buona notizia": lei e Yilmaz aspettano il loro secondo bambino. Ovviamente sarà solo una bugia.

All'oscuro di ciò, Züleyha non ci vorrà credere, Müjgan è nuovamente incinta in un momento cruciale per lei e Yilmaz; il suo cuore sarà colmo di dolore. Per accentuare il tutto, Müjgan non farà altro che mettere il dito nella piaga, fantasticando sul fatto che vorrebbe che il nascituto fosse una femmina. Züleyha non riuscirà a dirle niente: devastata e con il groppo lascerà la farmacia, mentre Müjgan fingerà di mostrare alcuni esami al farmacista.