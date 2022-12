Una nuova storia d'amore sta per nascere a Terra Amara. Nelle prossime puntate della soap, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Gulten si innamorerà di Cetin, uno degli uomini di Fekeli. I due si incontreranno a un matrimonio e sarà subito ben chiaro che nascerà del tenero. Dopo aver passato una piacevole serata insieme, i due giovani dovranno separarsi, ma entrambi non faranno altro che pensarsi reciprocamente. Gaffur permetterà alla sorella di avvicinarsi all'uomo da cui si sente attratta?

L'incontro tra Gulten e Cetin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su Gulten.

Fin dalle prime puntate è sempre stata al centro delle dinamiche della serie, invaghendosi di Yilmaz senza mai essere ricambiata, ma ben presto il suo cuore batterà per un altro uomo. Dopo aver affrontato il fratello Gaffur, che in passato ha cercato di imporle le nozze con un uomo molto più maturo di lei, Gulten si sentirà lusingata dai complimenti che riceverà inaspettatamente da Cetin. Seguendo la trama della soap, Gulten sarà condotta da Hunkar a un matrimonio per aiutare la sposa a indossare il suo abito e prepararsi. Subito dopo aver svolto le sue mansioni, la ragazza potrà prendere parte alla festa, dove sarà presente anche Cetin.

Dopo aver visto la ragazza, la avvicinerà complimentandosi con lei per il modo in cui indossa il suo vestito.

La giovane si mostrerà felice per il complimento ricevuto e per tutta la festa ricambierà timidamente le occhiate che Cetin le invierà, visto che l'uomo di Fekeli non potrà fare a meno di rivolgerle le sue attenzioni. Sarà Hunkar a separare i due giovani, visto che ordinerà alla domestica di tornare a casa con lei.

La domestica ripensa alla festa

Rientrata a casa. Gulten continuerà a pensare a come si è divertita alla festa, ma soprattutto non potrà fare a meno di pensare a Cetin, che con il suo modo di fare l'ha molto colpita. Gulten sembrerà così aver dimenticato per sempre Yilmaz, ma la felicità per la domestica sarà finalmente vicina?

Purtroppo per Gulten passerà molto tempo prima che possa coronare il suo sogno d'amore.

Infatti la giovane dovrà fare i conti con la gelosia e l'autorità del fratello. Il capomastro Gaffur, che da sempre le ha impedito di vivere la sua vita in libertà, imponendole sempre le sue scelte. Come reagirà quando scoprirà che la sorella è attratta proprio da uno degli uomini di Fekeli? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.