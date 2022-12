Un sorprendente colpo di scena riguarderà le prossime stagioni di Terra Amara, la popolare soap opera che sta totalizzando oltre il 20% di share sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate future segnalano che Ali Fekeli chiederà in moglie Hunkar Yaman tra le corsie dell'ospedale, dov'è ricoverata Azize.

Terra amara: Demir scopre che Fekeli e Hunkar hanno una relazione

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate future trasmesse prossimamente in televisione rivelano che ci sarà una bellissima novità per Hunkar.

Tutto inizierà quando Behice sembrerà disposta a tutto pur di dividere la matriarca da Fekeli.

La parente di Mujgan, infatti, arriverà a simulare un infortunio pur di catturare l'attenzione dell'anziano imprenditore. Un gesto che sarà scoperto dalla madre di Demir, tanto ingelosirsi. Ma i guai per la signora non saranno finiti qui, visto che sua mamma scomparirà per qualche ora. Fortunatamente Hunkar ritroverà Azize poche ore dopo alla tenuta di Fekeli.

Il giorno successivo, tutti gli abitanti di Adana faranno un' importante scoperta: Sermin deciderà di svelare al mondo intero che sua zia ha una relazione con il padrino di Yilmaz sul quotidiano locale. Una novità, che susciterà la rabbia di Demir.

Azize ricoverata in ospedale

Nelle puntate future di Terra Amara, Demir reagirà male alla scoperta della relazione di sua madre.

Il ricco imprenditore, infatti, deciderà di chiudere i rapporti con lei dopo aver accusato Hunkar di avere un rapporto con l'assassino di suo papà.

Fekeli, invece, sarà sulla bocca di tutti gli abitanti di Cukurova. Pertanto, l'uomo arriverà ad indirizzare un'arma da fuoco contro alcuni, sospettati di aver messo in giro la voce al quotidiano.

Una furia che verrà meno grazie a Yilmaz e la dottoressa Hekimoglu, i quali scopriranno che Ali amava la madre di Demir molto tempo fa.

Nel contempo, ci saranno brutte notizie per la nonnina Azize. La madre di Hunkar, infatti, finirà in ospedale per un'emorragia celebrare. Appreso del malore, la matriarca giungerà in ospedale per vegliarla.

Ali chiede la mano della matriarca

Il ricovero di Azize giungerà alle orecchie di Fekeli. Purtroppo l'arrivo dell'anziano imprenditore desterà la furia del diabolico Demir (Murat Ünalmış), che proverà ad aggredirlo se non venisse fermato dalla moglie. Demir attenterà alla vita di Fekeli e in seguito, Ali si renderà protagonista di una sentita dichiarazione d'amore. Il padrino di Yilmaz (Uğur Güneş), infatti, chiederà la mano della matriarca come aveva già deciso di fare molto tempo prima. Un gesto che lascerà attoniti tutti i presenti come Demir, che non si capaciterà delle parole appena udite.