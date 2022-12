Regalo speciale per Silvia Toffanin da parte del suo compagno Pier Silvio Berlusconi. A svelare il retroscena sulla coppia è stato il settimanale "Nuovo Tv", il quale fa sapere che per il 2023 che è in arrivo, la coppia si trasferirà in una nuova lussuosa "reggia" acquistata recentemente a Portofino.

Un regalo da parte del vice presidente Mediaset per la sua amata, attualmente al timone di Verissimo, il talk show del weekend campione di ascolti su Canale 5.

Retroscena Silvia Toffanin: 'Pier Silvio le regala una reggia'

Nel dettaglio, a raccontare i progetti futuri della coppia Berlusconi-Toffanin per il 2023, è stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale fa sapere che sono attualmente in corso i lavori per ristrutturare quella che è stata definita la nuova "reggia" che ospiterà la coppia e i loro due bambini.

"Pier Silvio regala una reggia a Silvia Toffanin", scrive il settimanale aggiungendo poi che per la coppia non si parlerebbe ancora di matrimonio, nonostante siano insieme da più di vent'anni.

"Di recente hanno acquistato Villa San Sebastiano, alle pendici del Monte di Portofino e che stanno ristrutturando per andarsi a vivere appena i lavori saranno terminati", aggiunge ancora la rivista di gossip.

La nuova 'reggia' di Toffanin e Berlusconi con nove camere e piscina

"La famiglia avrà una nuova dimora con nove camere, sette bagni, una piscina, un uliveto, un frutteto e un vigneto. Una vera e propria reggia", scrive la rivista.

In attesa di trasferirsi nella nuova "reggia", Silvia Toffanin si gode il meritato relax dagli impegni del weekend con Verissimo.

La trasmissione attualmente è in pausa per la consueta sosta natalizia e, al sabato pomeriggio, stanno andando in onda degli speciali con le migliori interviste realizzate nel corso della stagione autunnale.

Il talk show, però, tornerà in onda regolarmente da gennaio 2023 in poi con la consueta doppia puntata settimanale: non solo al sabato pomeriggio ma anche di domenica, subito dopo gli speciali di Amici 22.

Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, domina gli ascolti del weekend su Canale 5

Una collocazione decisamente fortunata per Verissimo che, in questi mesi di programmazione, ha registrato una media complessiva di oltre 2,7 milioni di spettatori pari ad uno share che ha superato il muro del 20%, con picchi del 24%.

Un successo inarrestabile per Silvia Toffanin che, grazie a questi numeri, ha sempre avuto la meglio nella sfida auditel contro i programmi competitor.

Sia Italia Sì trasmesso al sabato pomeriggio su Rai 1 che Da noi a ruota libera in onda la domenica pomeriggio, ne sono usciti sconfitti dalla sfida ascolti contro Verissimo.