Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno lasciato Uomini e donne da poche settimane. In una recente intervista, l'ex cavaliere salernitano ha rivelato che, nell'immediato futuro, gli piacerebbe diventare padre di una bambina. Nel frattempo, la coppia si prepara ad essere ospite nello studio di Silvia Toffanin. Nella giornata di domenica 4 dicembre, gli ex protagonisti del parterre over di Maria De Filippi saranno a Verissimo.

Uomini e Donne: Alessandro sogna il Natale con Ida e vorrebbe un regalo dalla cicogna

Alessandro non ha mai nascosto di essersi innamorato di Ida.

Già prima di lasciare Uomini e Donne, Vicinanza aveva dichiarato di provare forti sentimenti per Platano, al punto da chiudere, di punto in bianco, la sua frequentazione con Roberta Di Padua. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, l'ex cavaliere campano ha rivelato di volere regalare alla sua fidanzata, una vacanza in un posto caldo. Inoltre, Alessandro ha confidato di desiderare, per lui, un dono dalla cicogna.

Uomini e Donne: fra Ida e Alessandro procede a gonfie vele, Vicinanza vuole diventare padre

La storia d'amore fra Alessandro e Ida sta procedendo nel migliore dei modi e la parrucchiera siciliana ha ritrovato il sorriso, dopo mesi di lacrime, versate per Riccardo Guarnieri.

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Platano aveva spiegato che il suo ex fidanzato rappresentava un capitolo chiuso della sua vita e che, quindi, era pronta a vivere una storia d'amore con il nuovo compagno. Nelle ultime settimane, l'ex protagonista di Temptation Island aveva lasciato il dating show con l'imprenditore salernitano, provando a vivere la sua storia d'amore lontano dalle telecamere.

La coppia si mostra affiatata sui social e Alessandro ha rivelato di volere diventare padre, affermando: ''Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra! Magari non nell'immediato, ma in un futuro vicino sì''.

Uomini e Donne: Silvia Toffanin intervista Ida e Alessandro

Nel frattempo, Ida e Alessandro si preparano per la loro prima intervista di coppia.

Domenica 4 dicembre, i due ex protagonisti di Uomini e Donne saranno ospiti nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin farà delle domande a Platano e Vicinanza e, in quell'occasione, la presentatrice potrebbe chiedere ai due imprenditori se abbiano intenzione di diventare genitori. L'ex cavaliere del parterre over della trasmissione di Maria De Filippi ha manifestato già l'intenzione di diventare padre e la parrucchiera siciliana, madre del piccolo Samuele, aveva già dichiarato, tempo fa, di sognare di avere una bambina.