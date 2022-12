Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità che avranno come protagonista Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese del trono over si ritroverà a dover affrontare nuovamente il ritorno in studio della sua ex Ida Platano e, tra i due, non mancheranno le scintille.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si renderà protagonista di un finto malore in studio.

Riccardo Guarnieri affronta Ida e Alessandro in studio: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri si ritroverà a dover fare i conti con la presenza in studio della sua ex Ida Platano, accompagnata dal nuovo fidanzato Alessandro.

Tra i tre sarà inevitabile un nuovo confronto in studio, dato che in seguito alla scelta finale, Riccardo è tornato a contattare la sua ex e lo ha fatto mandandole dei messaggi che non sono passati inosservati.

In studio, quindi, si accenderà la polemica e Riccardo sarà duramente bersagliato e criticato per questa sua scelta di farsi sentire nuovamente dopo l'addio finale con Ida Platano.

Riccardo se ne va in lacrime dallo studio: anticipazioni U&D

Sta di fatto che, queste critiche che verranno mosse nei confronti di Riccardo Guarnieri, scateneranno una dura reazione da parte del cavaliere.

Riccardo deciderà di lasciare lo studio e scoppierà in lacrime. Mentre il cavaliere si rifugerà nel dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, Ida Platano si concederà un nuovo ballo romantico in studio assieme ad Alessandro.

A seguire, però, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo sarà presente nella registrazione successiva del talk show e deciderà di mettere definitivamente un punto alla sua frequentazione con la dama Gloria.

Tra i due c'era stato un avvicinamento dopo l'addio finale con Ida e, dai loro racconti, sembrava che potesse esserci un futuro radioso insieme, ma così non sarà.

Tra le protagoniste delle prossime puntate di Uomini e donne 2022 ci sarà anche la dama Pinuccia, la quale finirà al centro dell'attenzione per un episodio che scatenerà il panico generale in studio.

Pinuccia inscena un malore improvviso: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni del talk show rivelano che tra Pinuccia e Tina Cipollari ci sarà l'ennesimo scontro al vetriolo che le metterà, ancora una volta, l'una contro l'altra.

L'opinionista di U&D non sarà per niente tenera nei confronti della dama di Vigevano che, di punto in bianco, accuserà un malore in studio.

Immediata la reazione dei vari presenti, tra cui quella di Maria De Filippi, che interverrà subito per vedere come sta la dama del trono over.

Alla fine, però, si scoprirà che Pinuccia non è stata colpita da nessun malore improvviso, dato che ha solo inscenato di essersi sentita male. Insomma, la dama si è cimentata in una prova da attrice ed ha fatto credere a tutti di stare male dopo l'ennesima litigata con Tina.

Un gesto che verrà perdonato da Maria De Filippi nonostante, questa volta, la dama di Vigevano abbia scherzato con la salute, facendo preoccupare tutti? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime registrazioni di questa stagione 2022/2023 del talk show, leader indiscusso degli ascolti pomeridiani.