Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Riccardo Guarnieri arriverà il momento di affrontare il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana, dopo la fatidica registrazione della scelta finale che l'ha portata ad abbandonare lo studio del talk show Mediaset, rimetterà piede in trasmissione per raccontare l'evolversi della sua relazione con Alessandro.

E, ovviamente, data anche la presenza di Riccardo, non mancherà un nuovo acceso confronto in studio tra i due ex fidanzati.

Ida Platano torna in studio: anticipazioni Uomini e donne 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne 2022, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento del fatidico ritorno in trasmissione.

A distanza di pochi giorni dal suo addio al programma con Alessandro, l'ormai ex dama del trono over riapproderà nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a raccontare al pubblico come sta andando la sua neonata storia d'amore con Alessandro.

Un momento particolarmente atteso dal pubblico anche se, in questi giorni, la coppia è stata già ospite in studio a Verissimo.

Intervistati da Silvia Toffanin, Ida e Alessandro hanno ribadito che tutto sta proseguendo nel migliore dei modi e in particolar modo la dama siciliana, ha confermato di essersi lasciata alle spalle la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Ida affronta Riccardo Guarnieri: anticipazioni U&D

Tuttavia, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nello studio di Maria De Filippi andrà in onda un nuovo "capitolo" di questa saga infinita, dato che Ida Platano avrà la possibilità di rivedere in studio proprio il suo ex fidanzato.

E cosa succederà? La dama siciliana non si farà problemi a svelare pubblicamente quello che è successo nei giorni successivi alla scelta finale, rivelando al pubblico e ai presenti in studio, di aver ricevuto dei messaggi dal suo ex.

Riccardo Guarnieri, quindi, nonostante la decisione di Ida di voltare pagina in maniera definitiva, non si è arreso, come testimoniano questi messaggi che sono stati recapitati alla dama siciliana.

Riccardo lascia la trasmissione in lacrime: anticipazioni U&D nuove puntate

La situazione in studio non sarà delle migliori per Riccardo Guarnieri: il cavaliere si ritroverà a dover fare i conti con un bel po' di giudizi e critiche negative nei suoi confronti, da parte di coloro che lo accuseranno di essere poco limpido e sincero.

La reazione di Riccardo non si farà attendere e, sentendosi messo alle strette in studio, il cavaliere pugliese finirà per scoppiare in lacrime e lasciare la trasmissione.

Insomma, si riaccenderanno le tensioni in studio tra i due ex fidanzati storici anche se, questa volta, Ida sembrerà disposta a non tornare più indietro sui suoi passi e a concentrarsi sul suo presente al fianco di Alessandro Vicinanza, che le ha permesso di ritrovare la serenità che cercava da tempo.