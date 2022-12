Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, Pinuccia litigherà per l'ennesima volta con Tina Cipollari e, durante la discussione con l'opinionista del dating show, fingerà di svenire e si accascerà a terra. A quel punto, Maria De Filippi interverrà e, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la dama di Vigevano, nella registrazione successiva non era presente in studio e, pertanto, sarà assente per alcune puntate.

Uomini e Donne, prossime puntate: Pinuccia finge di svenire

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva rimproverato Pinuccia, per la sua insistenza nei confronti di Alessandro.

La dama lombarda aveva tentato, in ogni modo, di fare breccia nel cuore del cavaliere del parterre, ma senza riuscirci. Rausa, infatti, preferiva un rapporto di amicizia con l'ottantenne. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Pinuccia, nelle recenti registrazioni, ha finto di svenire, durante una lite con Tina Cipollari. Non è la prima volta che la single e l'opinionista arrivano allo scontro nello studio del dating show ma, in base alle indiscrezioni, la situazione sarebbe sfuggita di mano, perché la dama di Vigevano si è accasciata a terra, inscenando un mancamento.

Uomini e Donne, puntate dicembre: Maria De Filippi interviene durante il finto svenimento di Pinuccia

Durante la forte lite fra Tina Cipollari e Pinuccia, la dama del parterre over di Uomini e Donne si è sdraiata sul pavimento, facendo credere che fosse svenuta. A quel punto, Maria De Filippi è dovuta intervenire. Le anticipazioni delle prossime puntate del dating show, però, non forniscono maggiori dettagli in merito a quanto accaduto nello studio della trasmissione.

Pertanto, non è chiaro se la padrona di casa abbia capito, fin da subito, che si trattasse di uno scherzo, o se la presentatrice si sia realmente spaventata per l'ottantenne lombarda. Inoltre, non è trapelato nessun indizio, che faccia capire se la moglie di Maurizio Costanzo, una volta accertatasi che si trattasse di uno scherzo, abbia rimproverato Pinuccia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Pinuccia assente in studio

L'unica cosa certa, al momento, è che nella registrazione successiva al finto svenimento, Pinuccia era assente in studio. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la dama di Vigevano non era seduta nel parterre delle dame del trono over di Uomini e Donne. L'assenza dell'ottantenne lombarda dalle riprese non è stata chiarita e, quindi, non è stato chiarito come mai Pinuccia sia stata assente e se si sia trattato di motivi di salute, personali o ci sia dell'altro dietro la sua assenza. Nel frattempo, in rete sono trapelate teorie e ipotesi su un ipotetico allontanamento della dama dal dating show, dopo avere inscenato un mancamento ma, su questa teoria, non c'è nessuna certezza e si tratta solo di rumor privi di fondamento.