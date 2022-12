Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questo venerdì 9 dicembre 2022, rivelano che per quanto riguarda il trono classico non c'è stata nessuna scelta finale in studio.

Al centro dell'attenzione, questa settimana, c'è stato il percorso del tronista Federico Dainese, tornato in trasmissione.

Nessuna scelta per Federico e Lavinia: anticipazioni Uomini e donne registrazione 9 dicembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate oggi 9 dicembre e saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane (tra dicembre e gennaio) su Canale 5, rivelano che non c'è stato spazio per nessuna nuova scelta finale in studio.

Dei troni di Lavinia e Federico Nicotera non si è proprio parlato mentre, al centro dell'attenzione, c'è stato Federico Dainese, tornato in studio dopo un periodo di assenza.

Il tronista è stato protagonista di una nuova esterna con la pretendente Vincenza: lui le ha anche spedito una cartolina come riportato dagli spoiler della pagina Uomini e donne classico e over.

Pinuccia fatta fuori dal cast, Riccardo rifiutato: anticipazioni U&D nuova registrazione

In studio, però, la reazione di Elena non è stata delle migliori: la ragazza è apparsa a dir poco arrabbiata per quanto ha avuto modo di vedere e non sono mancate le discussioni col tronista.

Inoltre Riccardo Guarnieri ha cercato nuovamente Gloria e si è presentato sotto casa della dama ma, questa volta, è stata lei a rifiutarlo.

Pinuccia assente in studio e, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stata "fatta fuori" dal cast del trono over, dopo che Maria De Filippi non ha gradito il suo modo di fare nei confronti del cavaliere Alessandro.

Gemma, invece, ha ballato con un nuovo cavaliere di 52 anni, di nome Alessandro.

Cambio programmazione per Uomini e donne: inizia lo stop natalizio

In attesa di vedere questi nuovi appuntamenti con Uomini e donne, va segnalato che dal prossimo 22 dicembre la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in pausa per qualche settimana.

In occasione del periodo natalizio, Mediaset sospenderà la messa in onda del talk show pomeridiano e, al suo posto, ci sarà spazio per la riproposizione della fiction "Fratelli Caputo" con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.

A seguire ci sarà spazio per la striscia del Grande Fratello Vip e poi per delle puntate lunghe di Un altro domani, la soap opera spagnola che sta facendo fatica ad imporsi dal punto di vista auditel.